Mlade Slovenke na domačem SP z Nemkami, Čilenkami in Mehičankami

Rokometno SP ženskih reprezentanc do 20 let

Ples kroglic je določil skupine, v katerih bodo ženske reprezentance do 20 let začele svetovno rokometno prvenstvo, ki bo med 22. junijem in 3. julijem potekalo v Celju, Velenju in Laškem. Tekmice Slovenk v uvodnem delu tekmovanja bodo Nemke, Čilenke in Mehičanke.

V Sloveniji se bo prvič v zgodovini odvilo svetovno prvenstvo mladih reprezentanc v razširjeni obliki. Na tekmovanju pod okriljem Mednarodne rokometne organizacije (IHF) bo tokrat nastopilo 32 ekip, osem več kot v preteklosti. Prizorišča tekem bodo Celje, Velenje in Laško, prvenstvo pa bo potekalo med 22. junijem in 3. julijem.

Trenutno je znanih 31 izmed 32 sodelujočih reprezentanc - 17 jih prihaja iz Evrope, šest iz Južne, Srednje in Severne Amerike ter po štiri iz Azije in Afrike. Zadnje prosto mesto bodo pri IHF zapolnili s posebnim povabilom.

Mladinke so dobile tekmice na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga bomo gostili ravno v Sloveniji. Za eno izmed prvih dveh mest, ki prinašata napredovanje iz skupine prvega dela, se bodo naše rokometašice borile z Nemčijo, Čilom in Mehiko.🤾‍♀️🇸🇮#miSlovenci #slovenia2022 pic.twitter.com/XYoKRsuGHu — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) April 13, 2022

Reprezentance so v žreb vstopile iz štirih kakovostnih bobnov. Slovenska, ki jo bo vodil Sebastjan Oblak, je imela priložnost, da si na žrebu sama izbere svojo skupino prvega dela, po tem, ko so bile znane udeleženke posameznih skupin iz četrtega, tretjega in prvega kakovostnega bobna.

Oblak razmišlja o križanju s skupino E

Selektor slovenske mlade reprezentance se je, po posvetu z Draganom Adžićem, glavnim trenerjem članske izbrane vrste, odločil, da bo prvenstvo začel v skupini F v družbi Nemčije, Čila in Mehike. V boje za najvišja mesta na letošnjem prvenstvu bosta napredovali najvišje uvrščeni reprezentanci vsake skupine.

"Reprezentanci Mehike in Čila sta zasedbi, za kateri menimo, da jih lahko premagamo. Evropske ekipe so za odtenek kvalitetnejše, to velja tudi za Nemčijo. V nadaljevanje tekmovanja se iz skupine uvrstita dve reprezentanci, potrudili se bomo tudi na tekmi proti Nemkam. Razmišljali smo o nadaljevanju tekmovanja in križanju s skupino E. Računamo, da bosta iz nje napredovali Angola in Romunija. Želimo si igrati čvrsto obrambo in izkoriščati hitre nasprotne napade," je dejal Oblak.

Svetovno prvenstvo bo potekal tudi v celjski dvorani Zlatorog. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tekmovanje bo poleti potekalo v Celju (dvorani Golovec in Zlatorog), Laškem (dvorana Tri lilije) in Velenju (Rdeča dvorana). Zadnji našteti mesti bosta v drugem delu gostili tekme za predsedniški pokal (razvrstitev od 17. do 32. mesta), boji za najvišja mesta pa se bodo nadaljevali v Celju. Finalni del bo gostila dvorana Zlatorog.