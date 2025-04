Rokometni klub Ivančna Gorica vložil pritožbo zoper nastop kaznovanega igralca na tekmi

Rokometni klub SVIŠ Cugelj Okna Ivančna Gorica je na Rokometno zvezo Slovenije vložil uradno pritožbo zaradi domnevne kršitve pravil s strani komisarja lige, Aleša Juga, v zvezi z nastopom igralca Filipa Jerenca na tekmi 2. kroga končnice za obstanek med RK Jeruzalem Ormož in RK SVIŠ, ki je bila odigrana 29. marca 2025.

Po uradnih zapisnikih tekem je imel omenjeni igralec do takrat v sezoni 2024/25 že tri prejete rdeče kartone, kar bi moralo – v skladu z 32. in 33. členom Disciplinskega pravilnika – samodejno pomeniti suspenz za eno tekmo, so v sporočilu za javnost zapisali pri RK SVIŠ Cugelj Ivančna Gorica.

"Kljub temu mu je bilo omogočeno igranje, saj je komisar lige nepravilno tolmačil, da se rdeči karton s spremljajočim modrim kartonom (ki pomeni dodatno disciplinsko prijavo) ne všteva v kvoto treh," so še dodali.

Klub opozarja, da je komisar lige v uradnih obvestilih od decembra 2024 do marca 2025 (št. 14 do 21) sam navajal, da ima Jerenec dva rdeča kartona, nato pa ni upošteval dejstva, da je igralec 22. marca 2025 na tekmi proti RD Koper prejel še tretjega. Šele po opozorilu disciplinskega sodnika, tik pred tekmo z RK SVIŠ, je komisar lige spremenil razlago – vendar brez kakršnekoli javne obrazložitve ali obvestila klubom, kar je dodatno prispevalo k zmedi in občutku nepravičnosti.

RK SVIŠ Cugelj Okna Ivančna Gorica meni, da je Aleš Jug s svojim ravnanjem resno omajal zaupanje v regularnost tekmovanja, saj da je dlje časa zavajal sodelujoče klube z napačnimi informacijami o številu rdečih kartonov, ni pravočasno in transparentno pojasnil spremembe razlage pravil, ter ni ukrepal ob prejemu tretjega rdečega kartona Filipa Jerenca, kot bi se od odgovorne osebe pričakovalo.

RK SVIŠ zato predlaga, da se odigrana tekma 2. kroga končnica za obstanek med RK Jeruzalem Ormož in RK SVIŠ Cugelj okna ne registrira, da se tekma ponovi in da Filip Jerenec na njej ne sme nastopiti.