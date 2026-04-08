Mačkovškov Szeged izločil Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina

Pick Szeged Boruta Mačkovška (brez gola) je na povratni tekmi osmine finala rokometne lige prvakov z 32:32 remiziral s Kielcami Aleksa Vlaha (brez gola) in Klemna Ferlina (11 obramb), a se je zaradi zmage na prvi tekmi (26:23) uvrstil v četrtfinale. Danes Nantes (Rok Ovniček in Matej Gaber) doma proti Gudmeju brani gol prednosti s prve tekme (34:33), v četrtek pa se bosta na odločilnih tekmah spopadla še Wisla Plock (Mitja Janc in Miha Zarabec) in Sporting (29:33) ter PSG in Veszprem Gašperja Marguča(24:32).