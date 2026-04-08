Sreda, 8. 4. 2026, 20.59
Rokometna liga prvakov, osmina finala, druge tekme
Mačkovškov Szeged izločil Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina
Pick Szeged Boruta Mačkovška (brez gola) je na povratni tekmi osmine finala rokometne lige prvakov z 32:32 remiziral s Kielcami Aleksa Vlaha (brez gola) in Klemna Ferlina (11 obramb), a se je zaradi zmage na prvi tekmi (26:23) uvrstil v četrtfinale. Danes Nantes (Rok Ovniček in Matej Gaber) doma proti Gudmeju brani gol prednosti s prve tekme (34:33), v četrtek pa se bosta na odločilnih tekmah spopadla še Wisla Plock (Mitja Janc in Miha Zarabec) in Sporting (29:33) ter PSG in Veszprem Gašperja Marguča(24:32).
V četrtfinale so se že po rednem delu tekmovanja uvrstili Füchse Berlin, Barcelona (Domen Makuc, Blaž Janc), Aalborg in Magdeburg.
