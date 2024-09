Mačkovškovi strli odpor Gabrovih, Janc potrdil zakon bivšega

S tretjim krogom se nadaljuje tekmovanje v rokometni ligi prvakov. Szeged Boruta Mačkovška je v četrtek s 33:32 premagal Nantes Mateja Gabra, Nejc Cehte in Domen Tajnik pa sta s Pelisterjem visoko izgubila pri Dinamu iz Bukarešte. Barcelona z Blažem Jancem in Domnom Makucem je tudi po gostovanju na Poljskem pri Kielcah, kjer je med letoma 2017 in 2020 igral Janc in pustil velik pečat, ostala stoodstotna.