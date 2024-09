Tesna zmaga Slovana na velikem derbiju na Kodeljevem

Tretji krog rokometne Lige NLB je že prinesel veliki derbi, v katerem je LL Grosist Slovan na Kodeljevem gostil Trimo Trebnje in ga premagal s 30:29. To je bil spopad zdajšnje ekipe trenerja Uroša Zormana z njegovo nekdanjo. Celje Pivovarna Laško je bila s 26:22 boljša od Urbanscape Loke.

Osrednja tekma tretjega kroga lige NLB v kultni dvorani na Kodeljevem se je končala z zmagoslavjem ljubljanskih rokometašev, ki so po tesnem porazu v nedeljo v Velenju danes premagali močne tekmece za naslov državnega prvaka iz Trebnjega.

V uvodnih dvajsetih minutah je bila tekma povsem enakovredna. V rezultatski prednosti so bili vseskozi gosti, a zaostanek Ljubljančanov nikoli ni bil večji od enega gola.

Trebanjci so med 20. in 23. minuto naredili delni izid 3:0 in povedli z 11:8, domači trener Uroš Zorman pa je po "prvi krizi" svojih izbrancev zahteval minuto odmora.

Zormanovi varovanci so se po golih Davida Kovačiča in Kenana Pajta v 25. minuti približali na gol zaostanka (10:11), tri minute kasneje pa po zadetku Staša Slatinka Jovičića iz protinapada izenačili na 12:12.

V drugi polovici tekme so ritem igre narekovali Ljubljančani. V 33. minuti so po zadetku iz mrtvega kota Slatinka Jovičića prvič na dvoboju povedli s 15:14, tri minute kasneje pa je Leon Ljevar poskrbel za prvo domače vodstvo z dvema goloma (17:15).

Uroš Zorman je Slovan popeljal do zmage nad svojo nekdanjo ekipo. Foto: www.alesfevzer.com

A nato je nastopilo plodno dolenjsko obdobje, ki ga v 42. minuti zaokrožil Darko Cingesar za vodstvo z 20:19. Moščani so hitro premagali krizo, v nadaljevanju so zaigrali sijajno in v 50. minuti po golu Kovačiča povedli s 25:22.

Gosti niso izobesili bele zastave, dvignili so raven svoje igre in dve minuti pred koncem po golu Vida Miklavca izenačili na 29:29, v razburljivi in negotovi končnici pa so gostitelji le osvojili zlata vredni točki po golu Pajta.

Gosti so v začetku zadnje minute imeli priložnost za izenačenje, a je žoga po strelu Lovra Viščka zadela okvir vrat, Ljubljančani pa so nato ubranili prednost do zadnjega zvoka sirene.

V domači ekipi sta Pajt in Kovačič dosegla po šest golov, v gostujoči je bil najbolj učinkovit Miklavec z desetimi zadetki.

Zmagali so danes tudi Celjani, a bolj prepričljivo, Urbanscape Loko so v domačem Zlatorogu odpravili s 26:22. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Žiga Mlakar s petimi, v škofjeloški pa Mark Batagelj s šestimi goli.

