Poraz Wisle Janca in Zarabca, Kavčiču obračun z Vlahom

V sredini tekmi drugega kroga rokometne lige prvakov je Bukarešta z dvema goloma razlike premagala Wislo, za katero sta slovenska legionarja Mitja Janc in Miha Zarabec dosegla po dva gola. Zagreb z Aleksom Kavčičem (1 gol) se je znesel nad Aalborgom Aleksa Vlaha (2 gola) in ga premagal z 31:23. Letos v ligi prvakov ni slovenskih klubov.

V četrtek se bosta v derbiju skupine B spopadla branilka naslova Barcelona in madžarski Pick Szeged, to pa bo tudi obračun slovenskih reprezentantov Blaža Janca in Boruta Mačkovška.

Liga prvakov, 2. krog:

Sreda, 18. september

Četrtek, 19. september

Lestvici: Skupina A:

Dinamo Bukarešta 2 tekmi – 4 točke

Sporting 1 - 2

PSG 1 - 2

Veszprem 1 - 2

Fűchse Berlin 1 - 0

Eurofarm Pelister 1 - 0

Wisla Plock 2 - 0

Fredericia 1 - 0 Skupina B:

Kielce 1 tekma – 2 točki

Barcelona 1 - 2

Pick Szeged 1 - 2

Zagreb 2 - 2

Aalborg 2 - 2

Magdeburg 1 - 0

Kolstad 1 - 0

Nantes 1 - 0

