Celjani za slovo od Evrope

Celjski rokometaši se bodo tako od letošnje Lige prvakov poslovili pred domačimi navijači. Danski GOG je že uvrščen v nadaljevanje tekmovanja, to so si zagotovili v zadnjem krogu s točko proti Wisli.

Celjanom se sicer že pozna utrujenost napornega ritma tekem. Nedeljska tekma proti Kopru je v celjski tabor prinesla še nekaj dodatnih težav, zato trener Alem Toskić še ne ve točno, kdo vse bo v četrtek na razpolago. "V četrtek nas čaka še zadnja tekma Lige prvakov proti GOG-u. Danci so si prejšnji teden s točko doma zagotovili napredovanje in bodo v Celje prišli neobremenjeni. Seveda pa ni za pričakovati, da bi tekmo odigrali s pol moči, še vedno se jim gre za končno razvrstitev v skupini. Mi smo na prvi tekmi že pokazali, da lahko igramo z njimi. Na Danskem smo vsaj točko izgubili v zaključku tekme zaradi svoje neizkušenosti. V tem trenutku se ekipi zelo pozna utrujenost, v zadnjem mesecu smo imeli ogromno tekem in težkih potovanj. To se je videlo že v Kopru, ko so bili igralci že popolnoma na koncu z močmi. V teh dneh bomo videli, kdo bo v četrtek v ekipi, imamo bolezni, poškodbe. Zagotovo pa bomo dali vse od sebe, se borili, da tekmovanje zaključimo z dobro predstavo," je pred tekmo dejal trener Celja Toskić.

Mitja Janc, ki je trenutno drugi strelec Lige prvakov, bo imel priložnost, da na zadnji tekmi z dobro predstavo postane celo prvi strelec skupinskega dela tega elitnega tekmovanja; "Časa za pripravo ni veliko. Dance smo spoznali že na prvi tekmi in se z njimi uspešno kosali. Vemo, kje so tiste največje nevarnosti. Igrajo hiter rokomet in na to moramo biti pazljivi in osredotočeni v obrambi. Držati se bomo morali navodil trenerja, odigrati tekmo z malo napakami in če bomo prišli v zaključek v igri za zmago, potem je vse mogoče. Zagotovo si želimo tekmovanje končati z zmago in točkami na lestvici."