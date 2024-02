Celjani po dveh mesecih spet na velikem odru

Najmlajša ekipa v ligi prvakov iz Celja na dosedanjih tekmah ni dosegla nobene zmage nad Barcelono, Veszpremom, Magdeburgom, GOG Gudmejem, Portom in Wislo iz Plocka, jeseni je prvi medsebojni dvoboj v domačem Zlatorogu izgubila tudi z Montpellierjem z 29:31.

Nekoč slovensko obarvani Montpellier – v tem klubu so igrali Vid Kavtičnik, Borut Mačkovšek, Jure Dolenec, Matej Gaber, Dragan Gajić, Primož Prošt in Miha Žvižej – je trenutno na tretjem mestu močnega francoskega prvenstva.

Član dvakratnih zmagovalcev lige prvakov v sezonah 2002/03 in 2017/18 je tudi Staš Skube, za Montpellier pa igra še nekdanji krožni napadalec Celja – Hrvat Veron Načinović. V tej kakovostni ekipi sta tudi Šveda Sebastian Karlsson in Lucas Pellas, Brazilec Dos Santos ter nekaj imenitnih Francozov, kot so Valentin Porte, Yanis Lenne in vratar Remi Desbonnet.