Rokavec zamenjal Šibilo

Slovenski rokometni prvoligaš Maribor Branik, ki je po štirih letih končal sodelovanje z Markom Šibilo, je dobil novega trenerja. To je postal hrvaški strateg Davor Rokavec, so sporočili iz mariborskega kluba.

Vijoličasti so se za zamenjavo trenerja odločili po le eni zmagi na šestih tekmah domače lige.

Štiridesetletni Rokavec je sicer najbolj znan po svojem delu pri hrvaškem velikanu PPD Zagreb, kjer je bil najprej pomočnik Linu Červarju, nekaj časa pa tudi prvi trener članske ekipe. V Zagrebu je deloval tudi nazadnje, ko je bil pomočnik slovenskega trenerja Branka Tamšeta.

Rokavec je z Mariborom podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja. "Prihajam v klub, ki sodi v vrh slovenskega rokometa. Ob klicu sem takoj začutil, da gre za pravi izziv, ki sem ga z veseljem sprejel. V ekipi vidim veliko potenciala, potrebne so določene spremembe in vnos energije, s katero bomo prišli do želenih rezultatov," je dejal Rokavec, ki bo službo uradno začel 1. novembra.

