Torkova hladna prha pozabljena, na Češko le z enim ciljem

Ekipa iz Šaleške doline je v drugem krogu zanesljivo premagala italijansko Sieno s skupnim izidom 61:44, v tretjem krogu odpravila finski Rihiimäki Cocks s skupnim izidom 62:52, v osmini finala pa na kolena spravila Borac iz Banja Luke (64:44).

Podobne cilje ima tudi v četrtfinalu proti češkemu moštvu HC Robe Zubri, ki se je v tekmovanju za evropski pokal do zdaj pomerilo le z eno ekipo, slovaško MSK Povazska Bystrica, ki jo je premagala s skupnim izidom 52:50. Spopasti bi se morali še s St. Gallen in FC Hafnafrojdur, a sta ekipi tekmovanje zapustili.

"V petek ne bomo mogli imeti treninga, ampak nič zato. Dobili smo nekaj posnetkov, na nasprotnika se intenzivno pripravljamo," pravi trener Zoran Jovičić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dokazati, da so dobra ekipa

"Na Češko odhajamo po zmago. Bo ta za gol ali deset, pa bomo videli na Češkem. Ormož je preteklost, pred nami so novi izzivi in prvi je Zubri. Že v soboto lahko pokažemo, da smo dobra ekipa, in s takšno miselnostjo se odpravljamo na pot. V ekipi je nekaj lažje poškodovanih igralcev, nič resnega, razen Tilna Sokoliča, ki bo zaradi poškodbe v Ormožu najbrž nekaj časa oddaljen od igrišča. Upamo, da bomo vsi negativni na koronavirus in da nam ta ne povzroči kakšnih zapletov," je pred potjo na Češko za uradno spletno stran kluba dejal član Gorenja David Miklavčič.

"Čakata nas dva polčasa v četrtfinalu evropskega pokala. Prvi bo na Češkem, drugi doma. Zaradi koronavirusa imamo nekaj omejitev ob prihodu na Češko, zato ne bomo mogli imeti treninga v petek, ampak nič zato. Dobili smo nekaj posnetkov, na nasprotnika se intenzivno pripravljamo. Na Češkem bomo dali vse od sebe, da zmagamo," pa je misli strnil glavni trener Zoran Jovičić.

Preberite še: