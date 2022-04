"Punce bodo v nedeljo odigrale najboljšo tekmo doslej"

Rokometašice Krima Mercatorja v nedeljo čaka prva tekma četrtfinala lige prvakinj. Pomerile se bodo z aktualnim prvakom Vipersom iz Kristiansanda. Z norveško ekipo so se Ljubljančanke v skupinskem delu pomerile dvakrat in obakrat izgubile. V slovenskem taboru pa izpostavljajo, da bo v nedeljo ob 14. uri v Stožicah na igrišču stal najboljši Krim.

Ljubljanske rokometašice so skupinski del lige prvakinj končale na šestem mestu z vsega tremi zmagami ob 11 porazih, medtem ko je Kristiansand slavil desetkrat in štirikrat izgubil. Krimovke so kljub nekoliko slabšemu izhodišču napredovale v osmino finala in tam izločile madžarski Ferencvaros s skupnim izidom 55:52. Norvežanke so bile po drugem mestu v skupinskem delu proste.

Brez bele zastave proti ekipi, ki jim je prizadejala najvišji poraz

Natalija Derepasko Foto: Nik Moder/Sportida Zadnji obračun so Norvežanke v ligi prvakinj odigrale 19. februarja, le teden dni prej pa so na domačem parketu odpihnile Ljubljančanke in jih premagale s kar 37:20. To je bil najvišji poraz slovenskih predstavnic v tej sezoni. Tudi na začetku sezone so Norvežanke slavile v Ljubljani, takrat tesno s 27:26.

Kot poudarjajo v taboru evropskih prvakinj iz sezon 2000/01 in 2002/03, bo zdaj Norvežankam nasproti stala drugačna ekipa. Ta je v zadnjem delu sezone močnejša za Ano Gros in Tatjano Brnović. "Milijonkrat sem že povedala, da smo z Ano Gros dobili šuterko z desetih metrov. To je velik plus za nas, s Tatjano Brnović pa smo dobili dobro igralko tako v napadu kot v obrambi, tako da ne rabimo več toliko menjav," je nekaj sprememb v zadnjih mesecih opisala trenerka Krimovk Natalija Derepasko.

Že v osmini finala oziroma v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu je Grosova blestela proti Madžarkam in jim na dveh tekmah zabila 17 golov, od tega 13 na prvi tekmi. Kljub okrepitvam je trenerka Ljubljančank prepričana, da bo le s popolno predstavo moč priti do presenečenja proti prvakinjam iz minule sezone. "Po zadnji tekmi s Ferencvarosem smo imeli po dve pokalni in prvenstveni tekmi, nato pa se je začel pokal EHF. Igralke so se na žalost zbrale šele v petek. Na treningih delamo, kar lahko v teh nekaj dneh. Bomo videli na tekmi, ampak prepričana sem, da bodo punce v nedeljo odigrale najboljšo tekmo doslej."

"Vse, kar si želimo, je zmaga"

Foto: Nik Moder/Sportida Krimovke so izgubile zadnjih šest obračunov z norveškimi prvakinjami v ligi prvakinj, nazadnje so jih ugnale v pokalu pokalnih zmagovalk v sezoni 2015/16. "Vsi se zavedamo težavnosti tekme proti Vipersu. Vse, kar si želimo, je zmaga. Kar moramo narediti drugače kot na zadnji tekmi je, da zdržimo v visokem ritmu 60 minut. Proti tako dobri ekipi morata obramba in napad konstantno delovati vseh 60 minut," je dodala Andreja Lekič.

Kapetanka Nina Žabjek pa je opisala nevarnost Norvežank. "Igrajo značilen skandinavski rokomet s hitrimi protinapadi in hitrim pretokom žoge. Na prvi tekmi smo v prvem polčasu res kakovostno odigrale in jih zaustavile. Verjamem, da bomo to, kar smo pokazale na preteklih tekmah, pokazale tudi v nedeljo." Paziti bo treba predvsem na izjemno Noro Mork, ki je v ligi prvakinj to sezono zabila že 86 golov, a še zdaleč ni edina, ki dosega zadetke. Še štiri druge igralke so presegle mejo 40 golov v tej sezoni.

Kar se tiče poškodb, je pri Krimovkah že dlje časa odsotna Maja Svetik, vprašljiva je Betchaidelle Ngombele, poškodovana pa je tudi Manca Jurič, ki mora na operacijo. Vse ostale igralke so po besedah Derepaskove pripravljene na nedeljsko prvo tekmo. Povratni obračun bo na Norveškem v soboto, sedmega maja.