Ukrajinski droni napadli ruski trajekt: ena oseba umrla, pet je ranjenih

Ukrajinski droni so napadli trajekt v pristanišču ob polotoku Krim. V napadu je umrl najmanj en človek, pet ljudi je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile lokalne oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da so na zahodu Rusije in nad Krimom ponoči sestrelili 25 ukrajinskih dronov.

"Droni so napadli trajektno ladjo v pristanišču Kavkaz," je v sporočilu na Telegramu zapisal guverner Krasnodarja Venjamin Kondratjev. "Žal so med posadko in pristaniškim osebjem ranjeni in mrtvi," je dodal.

Ruska tiskovna agencija Tass je ob sklicevanju na lokalne oblasti poročala, da je ena oseba umrla, pet pa jih je bilo ranjenih.

Pristanišče Kavkaz leži v Kerški ožini, 12 kilometrov od Kerškega mostu, ki povezuje Rusijo s Krimom, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Ukrajina od začetka ruske invazije leta 2022 pogosto izvaja napade ob polotoku Krim. V Črnem morju je uničila in poškodovala več ruskih vojaških ladij, vendar so uspešni napadi blizu Kerške ožine redki, poroča AFP.

Moskva: Ponoči smo sestrelili 25 ukrajinskih dronov

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem danes sporočilo, da so na zahodu Rusije in nad Krimom ponoči sestrelili 25 ukrajinskih dronov. "Minulo noč ... so dežurni sistemi zračne obrambe prestregli in uničili dva drona nad regijo Brjansk, dva nad regijo Belgorod ter 21 nad ozemljem Republike Krim in vodami Črnega morja," je zapisalo v sporočilu na Telegramu.