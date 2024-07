Ogromen ukrajinski napad na Rusijo: gorita vojaško letališče in rafinerija #video

Ruski sistemi zračne obrambe so čez noč sestrelili 75 ukrajinskih brezpilotnih letal, od tega osem v bližini črnomorskega mesta Tuapsa, kjer je rafinerija ruske naftne družbe Rosneft, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Objavljeni so bili sicer posnetki, s katerih je razvidno, da sta po napadu zagorela vojaško letališče in rafinerija.

Nad regijo Rostov v jugozahodni Rusiji je bilo sestreljenih 47 brezpilotnikov, 17 nad Črnim in Azovskim morjem, osem nad krasnodarsko regijo, kjer je Tuapse, in po eno nad belgorodsko, voroneško in smolensko regijo, je rusko ministrstvo objavilo na Telegramu. Ministrstvo v objavi ni navedlo, ali so ruski obrambni sistemi uničili brezpilotna letala ali je napad povzročil kakšno škodo.

Kasneje je Sergej Boiko, vodja okrožja Tuapse v Krasnodarju, na Telegramu sporočil, da infrastruktura in stanovanjske stavbe pri njih niso poškodovane, je pa poškodovana rafinerija nafte Tuapse. Ostanki drona, ki ga je sestrelila Rusija, so namreč povzročili požar v rafineriji. Žrtev ni bilo, so dodali. Ali rafinerija deluje in kolikšna je bila škoda, za zdaj še ni znano.

Rusi le redko razkrijejo obseg škode po ukrajinskem napadu

Rafinerija Tuapse je bila že večkrat tarča ukrajinskih zračnih napadov od začetka vojne, vendar ruski uradniki le redko razkrijejo celoten obseg škode, ki jo povzročijo ukrajinski napadi.

Anton Geraščenko, nekdanji pomočnik na ukrajinskem ministrstvu za notranje zadeve, je objavil dva videoposnetka, na katerih je videti dron, ki je zadel rafinerijo. "Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so bili vsi brezpilotni letalniki sestreljeni. Ta video prikazuje to "uspešno operacijo", je zapisal Geraščenko.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil refinery in Tuapse, Krasnodar region of Russia.



According to the Russian Defense Ministry, "all drones were shot down". The video shows the "successful work" of Russian air defense. pic.twitter.com/UUXq3qAVdY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 22, 2024

Po navedbah Kyiv Posta je po napadu zagorelo tudi vojaško letališče Morozovsk v Rusiji.