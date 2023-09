Prva prava preizkušnja za slovenske prvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo prvo domačo tekmo lige prvakinj v sezoni odigrale v nedeljo z danskim Esbjergom v areni Stožice. Tekma se bo začela ob 14. uri. Ljubljančanke so pred tem 9. septembra v prvem krogu v gosteh premagale poljsko ekipo Zaglebie Lubin s 36:18.

Drugi tekmec bo povsem druga zgodba, saj je Esbjerg v prejšnjih dveh sezonah igral na zaključnem turnirju lige prvakinj. Tak je tudi cilj to sezono v Krimu Mercatorju. Najboljše štiri ekipe bodo igrale za pokal na turnirju 1. in 2. junija prihodnje leto v Budimpešti. Črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić je na novinarski konferenci povedal, da je prepričan, da se sedanja ekipa lahko enakovredno meri tudi z najboljšimi v Evropi. Krimovke so dosegle najvišjo zmago v uvodnem krogu v skupini, tudi eno najvišjih v svoji zgodovini v Evropi.