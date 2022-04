Proti Črnogorkam Slovenke znova z Mavsarjevo

V primerjavi z nekaterimi zadnjimi reprezentančnimi akcijami bodo v dresu Slovenije manjkale štiri igralke. Maja Svetik bo zaradi poškodbe desne rame primorana v prihodnjih dneh opraviti operativni poseg, minulo soboto pa si je v polfinalu slovenskega pokalnega tekmovanja koleno nesrečno poškodovala Manca Jurič. Po poškodbah za vrnitev na igrišče še nista nared Barbara Lazović in Ema Hrvatin, sporočajo iz Rokometne zveze Slovenije.

Selektor prepričan, da bodo reprezentantke proti Črnogorkam izjemno motivirane

"Na pripravah z nami žal ne bo Svetikove in Juričeve, za katero se še ne ve, za kako zahtevno poškodbo gre. Obenem po poškodbah še nista nared Hrvatinova in Lazovićeva. Kljub temu verjamem, da se bomo na pripravah zbrali v bolj kompletni zasedbi kot marca. Ob tem sem prepričan, da bodo reprezentantke proti Črnogorkam izjemno motivirane in da bomo naredili še korak naprej v naši smeri, začrtani proti vrhu, ki nas čaka novembra na domačem evropskem prvenstvu," je ob razgrnitvi spiska povedal selektor Dragan Adžić, ki se izredno veseli tudi povratka dveh rokometašic v dres s slovenskim grbom.

Poleg Eme Abine, ki je uspešno opravila rehabilitacijo po rekonstrukciji križne vezi v kolenu, bo, prav tako na mestu leve krilne rokometašice, na pripravah reprezentance znova sodelovala Tamara Mavsar. "Za svoj klub, madžarski Siofok, je že odigrala pet tekem in pokazala zavidljivo pripravljenost. Veselim se dela s tako izkušeno rokometašico, ki ima izjemen značaj," je o tem povedal Adžić.

Tamara Mavsar se vrača. Foto: Vid Ponikvar

Mavsarjeva je za Slovenijo nazadnje nastopila junija 2019 na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Severni Makedoniji v celjski dvorani Golovec. Vmes je 31-letnica, ki z 80 nastopi zaseda 15. mesto na večni lestvici, postala mama, nedavno pa se uspešno vrnila na igrišča.

To so kandidatke Poleg Mavsarjeve in Abine bodo za nastopa kandidirale še krilne rokometašice Petra Kramar, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Tjaša Stanko, Nuša Fegic, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič, Nina Žabjek, Ana Gros in Dominika Mrmolja, krožne napadalke Aneja Beganović, Nataša Ljepoja, Valentina Tina Klemenčič in Urša Zelnik ter vratarke Amra Pandžić, Tajda Tripković in Maja Vojnovič.

Tekmi s Črnogorkami bosta zadnji za slovensko vrsto v reprezentančnem pokalu EHF Euro. Prva tekma bo na sporedu v četrtek, 21. aprila, ob 17.30 v dvorani Stožice, povratna pa v nedeljo, 24. aprila, ob 18. uri v Podgorici.

V reprezentančnem tekmovanju nastopajo vse tri gostiteljice letošnjega evropskega prvenstva ter zadnje zmagovalke tekmovanja stare celine. Slovenija trenutno s štirimi točkami zaseda drugo mesto. Enak Izkupiček imajo Črnogorke. Že pred zadnjima tekmama so prvo mesto osvojile aktualne evropske prvakinje Norvežanke, na četrtem mestu pa se nahaja Severna Makedonija.

Četrtek, dan domače tekme slovenk, bo Ljubljano obarval v rokometne barve že v dopoldanskih urah. Ob 10. uri bo na Novem trgu v središču prestolnice odkrit odštevalnik, ki bo za vse mimoidoče odšteval dneve do začetka novembrskega evropskega prvenstva za ženske.

Pokal EHF EURO: 6. krog, četrtek, 21. aprila, ob 17.30:

Arena Stožice (Ljubljana), Slovenija : Črna Gora 2. krog, nedelja, 24. aprila, ob 18.00:

Bemax Arena (Podgorica), Črna Gora : Slovenija Že odigrano:

Norveška : Slovenija 29:17 (14:9)

Slovenija : Norveška 21:26 (11:12)

Slovenija : Severna Makedonija 29:28 (15:14)

Severna Makedonija : Slovenija 20:27 (11:13)

