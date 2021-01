Prostora za spodrsljaj ni več: Zdaj moramo pokazati iz kakšnega testa smo

Slovenska rokometna reprezentanca bo danes zvečer odigrala svojo peto tekmo na svetovnem prvenstvu. Švedska je v prvem delu ugnala tako Severno Makedonijo kot Egipt, edino točko doslej pa je oddala Belorusiji. Švedi in Slovenci so stari znanci, saj so se nazadnje srečali na lanskem evropskem prvenstvu, ko se je zmage veselila Slovenija. Tekmovali pa bodo tudi v aprilskih kvalifikacijah za olimpijske igre.

Vranješ o igranju proti svoji državi:

Tekma s Švedsko je vedno nekaj posebnega za slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa, ki je še kot igralec s švedsko reprezentanco osvojil srebro na olimpijskih leta 2000, medalje pa ima tudi s svetovnih in evropskih prvenstev. "Najtežji del igranja proti svoji državi je verjetno poslušati svojo himno, a Slovenija je moja ekipa in vem, da bo jutri odličen dan. Morali bomo biti izjemno skoncentrirani in disciplinirani vseh 60 minut. Če bomo fokusirani celotno tekmo, imamo odlične možnosti za zmago. Glede na številko točk v skupini je sicer favorit Švedska, a verjamem v našo ekipo in naš uspeh," je pred tekmo prepričan Vranješ.

Pomlajena ekipa Ekipi sta se nazadnje srečali na lanskem evropskem prvenstvu, ko je bila v skupinskem delu z 21:19 boljša Slovenija. Foto: Reuters

Švedska na letošnjem svetovnem prvenstvu nastopa v nekoliko drugačni in pomlajeni zasedbi. "Pričakujem res težko tekmo, saj bomo igrali proti zelo težkemu nasprotniku. Švedi igrajo izjemno obrambo, odlični so tudi v napadu, nevarni so tudi iz protinapadov, verjetno najbolj izmed vseh ekip na prvenstvu. Morali bomo igrati v najvišji prestavi, če bomo želeli zmagati. Švedska ima nekaj novih igralcev, a je sistem igre enak kot v preteklosti. Imajo novo individualno kakovost, veliko stavijo na mladost," je svoja opažanja strnil Vranješ, ki se ne ozira na rezultate drugih tekem.

"Računica je povsem preprosta. Zmagati moramo obe tekmi, ne oziramo se na ostale kalkulacije. Igralci se bodo morali ves čas zavedati, kaj morajo početi. Zbranost ne bo smela pasti niti za trenutek. Če bodo striktno opravljali naloge, lahko zmagamo," je še prepričan Šved na slovenski klopi, ki po novem lahko spet računa na pomoč Tilna Kodrina, medtem ko vratar Urh Kastelic še ni dobil zelene luči za igranje.

Tekma za biti ali ne biti

Kako težka tekma čaka slovensko zasedbo, se dobro zaveda tudi Miha Zarabec, ki je na zadnjih dveh obračunih z Belorusijo in Severno Makedonijo dobil veliko časa za dokazovanje, zaupanje selektorja pa je več kot upravičil. "Vemo, kakšna tekma nas čaka. Pokazati moramo, iz kakšnega testa smo in se razigrati od prve minute. Če nam bo igra stekla, potem sploh ni vprašanja. Vsiliti jim moramo naš ritem igre. To bo tekma za biti ali ne biti in mi smo pripravljeni," je odločen Zarabec.

Zarabec pred tekmo s Švedsko:

"Prvenstvo je dolgo, tekem je ogromno, imamo kar pet srednjih zunanjih igralcev in vse, kar je pomembno, je to, da vsak, ki igra, povleče ekipo. Imamo širino in ogromno kvalitete, zdaj pa je to treba le prenesti na igrišče. S porazom proti Rusiji smo sami sebi prisolili zaušnico, zdaj vemo, da moramo zmagati obe tekmi. Ne želim se naslanjati na pomoč drugih reprezentanc. Trenutno smo fokusirani le na tekmo s Švedsko, potem pa bomo videli, kako in kaj za naprej," je še povedal rokometaš Kiela.

Egipt: SP, moški, drugi del, 2. krog: Petek, 22. januar:

20.30 Slovenija - Švedska Lestvica:

1. Švedska 3 tekme - 5 točk

2. Egipt 3 - 4

3. Slovenija 3 - 4

4. Rusija 3 - 3

5. Belorusija 3 - 2

6. Severna Makedonija 3 - 0

Preberite še: