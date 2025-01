Pripravljalna tekma na SP: Petek, 10. januar (Zagreb, Hrvaška):

20.15 Hrvaška - Slovenija

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v preteklih dneh odigrali dve pripravljalni tekmi. V nedeljo so v Umagu s 37:32 ugnali Alžirijo, v torek v Kopru pa z 38:30 Katar. Na zadnji pripravljalni tekmi se bodo v petek v zagrebški areni srečali še s Hrvati. Za slovensko izbrano vrsto je teden dni priprav, ki jih je v večini preživela v Kopru. Minulo sredo je Obalo zamenjala za prestolnico, kjer bo opravila še zadnje treninge pred dokončnim odhodom na prizorišče tekmovanja v Zagrebu. Ta jo čaka dan pred prvo tekmo, v torek, 15. januarja.

"Vse poteka super, tudi zdravje nam služi. Pilimo zadnje detajle in mislim, da smo na pravi poti," je pred četrtkovim popoldanskim treningom dejal reprezentant Domen Novak. Kljub dvema zmagama slovenski rokometaši na treningih še naprej trdo delajo, potem ko sta preizkusa proti aktualnim afriškim podprvakom in azijskim prvakom pokazala, kje se še nahaja prostor za napredek v njihovi igri. "Obramba ni bila na pravi ravni, zato morda tudi končna razlika ni bila tako visoka, kot bi lahko bila. Vse izhaja iz obrambe, od koder lahko stečemo tudi v hitre nasprotne napade," je še dodal desnokrilni rokometaš.

"Najpomembnejše bo, da zadržimo ritem tekem in videli bomo, kako se bo bomo na to odzvali," je poudaril Zorman. Foto: Jan Gregorc

Slovenija se bo s Hrvaško znova srečala po poletnem nastopu na olimpijskih igrah. Naši rokometaši so tedaj v drugem krogu zmagali z 31:29, kar je bila njihova prva zmaga na športnem veledogodku, kjer so se kasneje zavihteli v polfinale. Veliko je možnosti, da si bosta reprezentanci nasproti v Zagrebu stali dvakrat v zelo kratkem obdobju. "Če se bo na svetovnem prvenstvu vse odvilo po načrtih, se bomo s Hrvaško znova srečali v drugem delu prvenstva. To znova utegne biti ena ključnih tekem. V petek bomo v Zagrebu preizkusili določene stvari v naši igri. Najpomembnejše bo, da zadržimo ritem tekem in videli bomo, kako se bomo na to odzvali," je pred zadnjim pripravljalnim dvobojem povedal selektor Zorman.

Slovenski trener ne skriva dejstva, da so ne glede na vse sosedski dvoboji vedno nekaj posebnega. "Gre za naše sosede, naboj je zagotovo drugačen. A generacije so se zamenjale, mi drugače gledamo na stvari, ki so se dogajale. Med reprezentancama velikih neznank ni. Ni kaj veliko skriti," je še dodal. "Ne glede na to, da bo šlo za pripravljalno tekmo, bo motiv na obeh straneh zagotovo velik!" je selektorjevim besedam pritrdil Novak in dodal: "Odigrali jo bomo v dvorani, kjer bomo igrali tudi na prvenstvu, kar je zagotovo super za nas. Rezultat morda ne bo prinašal ničesar, a mi želimo dokazati, da smo na ravni, ki jo zahteva bližajoče tekmovanje."

Slovenija bo skupinski del svetovnega prvenstva odigrala v Zagrebu. Tam jo najprej čakajo tekmeci iz Kube (16. januar, 18.00), z Zelenortskih otokov (18. januar, 18.00) in Islandije (20. januar, 20.30). Če bo osvojila eno od prvih treh mest v skupini G, se bo v drugem delu tekmovanja pomerila še z najboljšimi tremi ekipami iz skupine H, v kateri so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina. V četrtfinale bosta vodili prvi dve mesti skupine drugega dela. Slovenija bo v hrvaški prestolnici odigrala vse tekme vključno z morebitnim polfinalom, medtem ko bo tekmi za medalje gostilo Oslo na Norveškem.

