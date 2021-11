Poškodbe in bolezen povzročajo vse več sivih las

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dragan Adžić bo imel do SP še veliko dela.

Dragan Adžić bo imel do SP še veliko dela. Foto: Vid Ponikvar

V ponedeljek se je v Laškem zbrala ženska članska reprezentanca in s testiranji morfoloških telesnih značilnosti začela priprave na decembrsko svetovno prvenstvo. Na uvodu selektorju Draganu Adžiću kar nekaj skrbi povzročajo bolezni in poškodbe igralk.

Že pred objavo seznama je bilo jasno, da reprezentanci ne bosta mogli pomagati izkušeni rokometašici − najmlajša in najstarejša iz zadnje reprezentančne akcije − Nena Černigoj in Barbara Lazović. Prva ima poškodovano ramo, zaradi česar tudi ne more pomagati kadetski reprezentanci, ki se te dni v Beogradu bori za obstanek v elitni diviziji evropskega rokometa, Lazovićeva pa si je v začetku meseca huje poškodovala koleno. V preteklem tednu je 33-letna desna zunanja rokometašica v Madridu uspešno prestala operativni poseg, zdaj pa je pred njo večmesečna rehabilitacija.

Valentina Klemenčič trenira še po posebnem programu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na testiranja v mesto ob Savinji je črnogorski strokovnjak na slovenski klopi povabil 26 igralk, prispelo jih je 18. Sodelovanje so pred začetkom odpovedale Ana Abina, Iza Bon Brzin in Katarina Regner. Ob tem na Štajerskem manjka tudi peterica igralk Krima Mercatorja, ki je zbolela (Tija Gomilar Zickero, Manca Jurič, Nataša Ljepoja, Alja Varagić in Nina Žabjek). Za nameček je v ponedeljek zvečer priprave zapustila obolela Nuša Fegic, Valentina Tina Klemenčič pa je treninge zaradi lažje poškodbe začela po posebnem programu.

Slovenke so začele priprave na SP. Foto: Vid Ponikvar

Izbrana vrsta bo v mestu ob Savinji trenirala do četrtka dopoldne, nato pa se odpotovala v Poreč, kjer jo isti dan ob 18.30 in v soboto pol ure kasneje čakata pripravljalni tekmi s Hrvaško. Po prosti nedelji se bo reprezentanca v Laškem znova zbrala v ponedeljek in tam trenirala do četrtkovega odhoda na svetovno prvenstvo v Španijo.

Kljub vsem neprijetnostim so reprezentantke v treninge vstopile izjemno motivirane in optimistične. V Španiji bodo uvodoma nastopale v zahtevni skupini A, ki jo bo gostil Granollers. Adžićeve izbranke čakajo tri tekme z reprezentancami, ki so minulo poletje nastopale na olimpijskih igrah v Tokiu. Na uvodnem dvoboju se bodo v petek, 3. decembra, ob 20.30 srečale s Črnogorkami. Dva dni za tem se bo ob 18. uri začel obračun z olimpijskimi prvakinjami Francozinjami, na zadnjem obračunu prvega dela pa se bodo slovenske rokometašice v torek, 7. decembra, prav tako ob 18.00 po robu postavile aktualnim afriškim prvakinjam Angolkam. V drugi del tekmovanja bodo napredovale najboljše tri ekipe.

Preberite še: