V Evropi po tisto, kar jim ne uspeva doma

Slovenski državni prvaki v tej sezoni nastopajo v drugem kakovostnem razredu evropskih klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske rokometne zveze, potem ko Slovenija nima več mesta med elito v ligi prvakov. Slovenski prvak Gorenje Velenje bo danes odigral četrto tekmo v evropski ligi. Velenjčani so po dveh porazih proti Magdeburgu in La Rioji v prejšnjem krogu vendarle zabeležili prvi dve točki. Na domačem parketu so po izjemni predstavi s 34:28 odpravili hrvaške Nexe Našice. Velenjčani so tako po treh krogih pri dveh točkah in so na petem mestu skupine C.

V prejšnjem krogu so zabeležili prvo evropsko zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tokratni nasprotnik Velenja, francoski Aix, je po treh krogih še brez točke. Na vrhu je Magdeburg s petimi. Francozi so bili do zdaj neuspešni proti hrvaškim Našicam, nemškemu Magdeburgu in švedskemu Sävehofu. Veliko slabše gre slovenskim prvakom v domačem prvenstvu, kjer so po desetih krogih šele na petem mestu. Trenutno so pri 13 točkah, vodilni Celjani jih imajo kar šest več. V zadnjem krogu so Velenjčani klecnili na gostovanju pri Ribnici, ki je slavila z 31:29.

Poleg tega dodatne sive lase trenerju Velenjčanov povzročajo poškodbe njegovih varovancev. Rokometaši Gorenja Velenja so tako v Francijo pripotovali brez poškodovanih Matica Verdinka in Domna Tajnika, ki sta se na seznamu poškodovanih po trdem obračunu z Našicami. "Odpravljamo se v Francijo, igrat po svojih najboljših močeh, kot to naredimo na vsaki tekmi. Želja je, da popravimo napake iz prejšnjih tekem, damo svoj maksimum, kar ta ekipa tudi daje, in prikažemo dobro igro," je pred srečanjem dejal Jovičić.

Evropska liga, skupina C, 4. krog Torek, 23. november:

20.45 Aix - Gorenje Velenje

Preberite še: