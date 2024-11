Polajnar, Kolman, Mujkić in Prešeren sprejeti v Hram športnih junakov

Rokometašica Tatjana Polajnar, telovadec Lojze Kolman ter veslača Sadik Mujkić in Bojan Prešeren so novi člani Hrama slovenskih športnih junakov. Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) jih bo med legendarne športnice in športnike umestilo ob polčasu tekme rokometne lige prvakinj med Krimom Mercatorjem in Metzem iz Francije.