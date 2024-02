Kako je praznovati 29. februarja? Vprašali smo nekdanjega olimpijca.

Slovenski veslač in dvakratni dobitnik olimpijske kolajne Sadik Mujkić prav danes, 29. februarja, praznuje 56. rojstni dan. To je eden redkih rojstnih dni, ki jih dejansko praznuje na dan, ko je bil rojen. "Mama mi je že zgodaj razložila, da sem rojen na poseben dan. Čeprav mnogi pravijo, da smo ljudje, rojeni v prestopnem letu, smolčki, se sam nikoli nisem počutil tako. Še več, običajno čestitke dobivam že 28. februarja in potem še 1. marca," pravi. Po podatkih statističnega urada danes praznuje 1.329 prebivalcev Slovenije. Svoj prvi rojstni dan bo uradno praznovalo 30 otrok, polnoletnih pa bo postalo 59 prebivalcev Slovenije.

Sadik Mujkić je nekdanji vrhunski športnik, ki je močno zaznamoval slovensko veslaško zgodovino. Osvojil je dve olimpijski medalji, prvo za takratno Jugoslavijo in drugo za Slovenijo. Leta 1988 je v Seulu v dvojcu z Bojanom Prešernom osvojil bron, leta 1992 pa v Barceloni uspeh ponovil še v četvercu brez krmarja z Janijem Klemenčičem, Milanom Janšo in žal že pokojnim Sašo Mirjaničem.

Na Bledu leta 2022, 30 let od olimpijskih iger v Barcelon. Sadik Mujkić je prvi na levi. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Mama mi je že kot majhnemu otroku razložila ..."

Mujkić je bil rojen 29. februarja 1968 in danes praznuje 56. rojstni dan. Ta bo nekoliko poseben, saj bo eden redkih, ko dejansko lahko praznuje na dan, ko je bil rojen.

Sadik Mujkić z mamo. Foto: osebni arhiv Sadika Mujkića "To dejstvo sem sprejel in zaradi tega nisem niti žalosten niti razočaran ali besen. Spomnim se, da mi je mama že kot majhnemu otroku razložila, da sem pač rojen na tak dan, ki ga ni vsako leto, zato ne bom mogel vedno praznovati 29. februarja, da na to nimamo vpliva in da pač tako je.

Zdi se mi, da se mi marsikaj dogaja na štiri leta, tudi na olimpijskih igrah sem bil na vsaka štiri leta in tudi dve olimpijski medalji sem osvojil v razponu štirih let," ugotavlja današnji slavljenec.

Zaradi nerodnega datuma še več čestitk

Čeprav se je ljudi, ki so rojeni 29. februarja, oprijel vzdevek smolček, sam tega nikoli ni dojemal v negativnem smislu. "Pa tudi sicer ne bi rekel, da sem imel v življenju smolo. Morda smo res včasih za nekaj stotink ostali brez medalje in bi lahko rekel, da ni nič čudnega, saj sem rojen 29. februarja, ampak nikoli nisem imel takega občutka. Tudi glede praznovanja rojstnega dne se mi zdi, da se me ljudje ravno zaradi nerodnega datuma spomnijo večkrat, to pomeni, da mi marsikdo čestita tako 28. februarja kot 1. marca, saj ne vejo, kdaj je najprimerneje."

Kdaj sploh praznuje, kadar ni prestopno leto? "Kaj pa vem, malo 28. februarja, malo pa 1. marca," se nasmeji Mujkić. "Mami mi je vedno čestitala 1. marca."

Na srečanju smolčkov ugotovil, da še zdaleč ni edini

Dolga leta se mu je zdelo, da je eden redkih, ki je rojen 29. februarja, potem pa je na srečanju smolčkov iz vse Slovenije, ki jih je več let zapored v Ljubljani organizirala gospa Helena (Vovk Šribar, op. a.), spoznal, da še zdaleč ni edini. "Ugotovil sem, da je tudi iz našega konca, se pravi iz Radovljice, Bleda in okolice, kar nekaj ljudi rojenih na ta datum. Kar precej nas je in bilo je zelo zanimivo. Nazadnje, ko smo se srečali, smo se razvrstili po letniku rojstva in pozirali za skupno fotografijo."

Mujkić bo tako šele 14. praznoval na datum rojstva in pravi, da mu v službi večkrat rečejo, naj se ne oglaša, saj še polnoleten ni. "Izračunal sem, da bom polnoleten šele pri 72 letih, kar pomeni, da bom šele takrat lahko pametoval," v šali namigne nekdanji olimpijec, ki si je za današnji dan zaželel samo zdravja.

Po podatkih statističnega urada danes praznuje 1.329 prebivalcev Slovenije. Svoj prvi rojstni dan bo danes uradno praznovalo 30 otrok, polnoletnih pa bo postalo 59 prebivalcev Slovenije.

Če ni utrujen, ni srečen

Sadik Mujkić je uspešno kariero sklenil leta 2002, nato pa je bil z veslanjem kot trener mlajših selekcij v Veslaškem klubu Bled tesno povezan vse do leta 2020, ko se je sodelovanje, ne na njegovo željo, končalo.

Foto: Vid Ponikvar

Zaposlen je kot upravnik zgradb na Policijski upravi Kranj, v prostem času pa se posveča teku. "Skoraj vsak dan, če je le mogoče, pretečem od šest do 15 kilometrov, uživam v tem. Leta 2013 sem imel težave s kolenom in obrabo hrustanca, kar je verjetno posledica veslanja. Takrat sem malo zmanjšal svoje tekaške ambicije, a sem kljub temu po tistem odtekel kar nekaj polmaratonov, čeprav mi je zdravnik leta 2013 dejal, da sem s tekom zaključil. Rad imam tek in fizično aktivnost, tudi kolesarim zadnje čase, in če nisem utrujen, nisem srečen, pa čeprav se to čudno sliši (smeh, op. p.)."

Preberite še: