Krimovke zanesljivo do nove pokalne lovorike

Rokometašice Krima Mercatorja so upravičile vlogo favoritinj in v finalu Pokala Slovenije prepričljivo ugnale Krko (37:23). To je že 26. zmaga Krimovk v tem tekmovanju od osamosvojitve. Tretje mesto so osvojile rokometašice ekipe Ž.U.R.D. Koper.

Krimovke so že takoj na začetku tekme pobegnile s tremi zaporednimi zadetki. V zaključku prvega polčasa je prednost narastla na 11 zadetkov, na odmor pa so krkašice odšle z desetimi goli zaostanka. Tudi v drugem polčasu je prednost rastla, vse do 15 zadetkov prednosti. Nato so vendarle prišle na vrsto minute Novomeščank, ki so med 41. in 46. minuto dosegle šest zaporednih zadetkov. Po minuti odmora, ki jo je zahteval trener Uroš Bregar, je Krim tekmo sklenil z delnim izidom 7:2 in slavje se je lahko začelo.

Najboljša posameznica turnirja Tjaša Stanko Za najboljšo posameznico zaključnega turnirja je bila izbrana Tjaša Stanko iz Krima Mercatorja, njena soigralka Tamara Mavsar je osvojila naslov najboljše strelke z 21 zadetki, naziv najboljše vratarke pa je romal v Koper, osvojila ga je Darija Zečević.

Druga od treh lovorik

"To je še druga izmed treh lovorik, ki smo si jih v letošnji sezoni zadali, zato sem zelo vesela. Nekaj padcev v igri je sicer bilo, ampak kljub temu smo lahko zadovoljni in verjamem, da se bomo danes še malo poveselili," je po zmagi dejala Tjaša Stanko.

Tjaša Stanko je bila izbrana za najboljšo igralko zaključnega turnirja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kapetanka Novomeščank Veronika Leški je po drugem mestu razmišljala takole: "Zavedale smo se, da je Krim v tej tekmi velik favorit, ampak se zaradi tega nismo nič manj zavzeto spustile v tekmo. Kot kapetanka sem na ekipo zelo ponosna, saj imamo kljub vsemu okoli vratu srebrno medaljo."

Koprčanke z odličnim drugim polčasom do tretjega mesta

Na tekmi za tretje mesto so po vodstvu Koprčank z 1:0, pobudo prevzele Velenjčanke. Zadnjič v prvem delu je bil izid izenačen pri 4:4, potem pa so že do polčasa rokometašice iz Velenja prišle do treh golov prednosti.

Primorke so v drugi polčas krenile bolj pogumno in ujele Velenjčanke pri rezultatu 20:20. Do 23. zadetka sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, potem pa so igrale le še Koprčanke, ki so dosegle zadnje tri gole na tekmi in se lahko razveselile bronaste kolajne.