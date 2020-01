Krimovke preko Mlinotesta na zaključni turnir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krimovke so bile boljše od Ajdovk.

Znane so udeleženke zaključnega turnirja pokala Slovenije v rokometu. Četrtfinalne zapreke so preskočile igralke Krima Mercatorja, Krke, Zelene doline Žalec in Z'dežele.