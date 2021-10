Odličen začetek premalo za uspeh Slovenk

Slovenke so se v današnje srečanje podale brez selektorja Dragana Adžića. Črnogorski strokovnjak se je zaradi situacije v družini, v soglasju z vodstvom Rokometne zveze Slovenije, predčasno vrnil v domovino. Namesto njega je ekipo tekmi vodila nekdanja slovenska reprezentantka in Adžićeva pomočnica Branka Mijatović.

Norveška je v Ljubljani nastopila le s petimi rokometašicami, ki so na parket stopile že pred nekaj dnevi, kar so Slovenke takoj na uvodu izkoristile in hitro povedle s 3:0. V 13. minuti so po zadetku Alje Varagić prvič povedle tudi za štiri (7:3), gostje pa so nato strnile vrste in zabile štiri zaporedne zadetke ter izenačile izid. V tesnem nadaljevanju prvega polčasa si nobena reprezentanca ni priigrala prednosti več kot gol, na odmor pa so aktualne evropske prvakinje odšle s prednostjo 12:11.

Fotogalerija s tekme v Stožicah, foto Luka Vovk/Sportida:

Norvežanke v drugem polčasu hitro ušle, Slovenkam pa se nikoli ni uspelo dokončno vrniti v igro

Izkušena Camilla Herrem je na začetku drugega dela zabila dva hitra gola in Norvežanke so nekoliko ušle. Slovenke so na Norveško vodstvo hitro odgovorile in se približale na gol zaostanka (14:15), nato pa gostjam dovolile, da še enkrat pobegnejo in prvič povedejo s plus štiri (16:20). Slovenke so se še enkrat vrnile na le dva gola zaostanka, nato pa Skandinavkam dopustile novo serijo treh zaporednih zadetkov, s katero so gostje odločile dvoboj in ga mirno pripeljale do konca.

Najboljša strelka v slovenski vrsti je bila Alja Varagić s petimi zadetki, po štiri sta dodali Barbara Lazović in Tija Gomilar Zickero. Camilla Herrem je za gostje zabila kar enajstkrat.

Mijatović: Dokler imamo sapo, do takrat vse deluje

Branka Mijatović je tokrat stopila v čevlje Dragana Adžića. Foto: Luka Vovk/Sportida "Želimo igrati agresivno v obrambi, kar pomeni, da ne prejemamo golov preko sredine obrambe. Dokler imamo sapo, hladno glavo in razmišljamo o tem, do takrat to še deluje, potem pa nekako pozabimo na dogovorjene naloge. Ti dve oktobrski tekmi smo želeli igrati proti kakovostnim tekmicam in videti, kje se nahajamo. Nekatere stvari so bile v naši igri v redu, na drugi tudi v daljšem časovnem obdobju kot v Skandinaviji. Do decembrskega svetovnega prvenstva in domačega evropskega prvenstva prihodnje leto, ki je tudi naš glavni cilj, nas loči še kar nekaj časa. Upam le, da igralke dogovorjenih principov do naslednjega zbora ne bodo pozabile, da bomo tedaj nadaljevali z nadgrajevanjem in ne, da se bomo vračali na začetek," je po tekmi dejala pomočnica selektorja Branka Mijatović, ki je danes vodila tekmo s klopi.

Lazović: Moramo graditi v tej smeri

Barbara Lazović je dosegla štiri zadetke. Foto: Luka Vovk/Sportida Ob odsotnosti Ane Gros je kapetanski trak prevzela izkušena Barbara Lazović: "Lahko smo zadovoljne s prikazanim, četudi nismo bile boljše. Zmaga v tem trenutku ni primarnega pomena, saj naši glavni cilji prihajajo na največjih tekmovanjih, ki nas čakajo. V tem tednu nas je spremljalo kar nekaj težav. Na drugi tekmi smo prikazale boljšo obrambo in naredile manj tehničnih napak. Še naprej moramo graditi našo igro v tej smeri in gledati pozitivno."

Mednarodni pokal EHF kot priprava na EP

Mednarodni pokal EHF poteka v času kvalifikacijskih ciklov za nastop na evropskem prvenstvu, v njem pa nastopajo vse tri gostiteljice tekmovanja, ki bo prihodnje leto potekalo v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Poleg njih so tu kot aktualne evropske prvakinje še Norvežanke, ki kot branilke naslova na prvenstvo že uvrščene. Slovenijo naslednji srečanji v omenjenem tekmovanju čakata na začetku marca prihodnje leto, ko jim bo nasproti stala izbrana vrsta Severne Makedonije.

Še prej, decembra letos pa reprezentanco čaka tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Španiji, kjer se bodo varovanke Dragana Adžića v skupinskem delu merile s Črnogorkami, Angolkami in Francozinjami.