Krimovke dobile še zadnje nasprotnice v ligi prvakinj

Krimovke se bodo v skupini C lige prvakinj pomerile tudi s Podravko. Foto: Sportida

Rokometašice hrvaške Podravke Vegete so se po tesni zmagi proti romunski Craiovi (22:21), skozi šivankino uho uvrstile v skupino C elitne Lige prvakinj, v kateri bodo šestega oktobra evropsko sezono začele tudi Krimovke. Gostovanje v Koprivnici Krimovke čaka v tretjem krogu, ki bo na sporedu med 19. in 21. oktobrom.