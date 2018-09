Krimovke v velikem slogu osvojile superpokal

Rokometašice Krima Mercatorja so letošnje zmagovalke slovenskega superpokala, potem ko so na današnji tekmi v velenjski Rdeči dvorani premagale Zagorje z 51:11 (21:4).

Moška superpokalna tekma med Celjani in Novomeščani se je pred dnevi končala s senzacionalnim razpletom in zmago rokometašev iz dolenjske prestolnice, današnja superpokalna v ženski konkurenci pa je imela pričakovan scenarij. Krimovke so bile vsaj za dva razreda boljše od tekmic iz Zagorja in če se po "jutru dan pozna", potem bodo še naprej zanesljivo prevladovale na domači sceni.

Izbranke Uroša Bregarja so izjemno prepričljivo odprle dvoboj z 11:0, prvi gol pa prejele šele v začetku 15. minute, ko je Sara Borišek po sedemmetrovki ukanila Mišo Marinček. Tudi v preostalem delu dvoboja se je še naprej odvijala igra "mačke z mišjo", krimovke so prevladovale v vseh elementih igre in zlahka pod streho spravile prvo lovoriko v tej sezoni. Na polčasu je njihova prednost znašala +17 (21:4), v drugem polčasu pa so več kot podvojile svojo prednost in slavile z 51:11.

Pri Ljubljančankah, ki so že petič osvojile slovenski superpokal, je bila najbolj učinkovita Tamara Mavsar z devetimi goli, po šest so jih prispevale Polona Barič, Aneja Beganović in Lamprini Tsakalou. Pri Zagorjankah je Inja Perić dosegla štiri, Sara Borišek pa tri zadetke.