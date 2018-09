Koprčani se poslavljajo od Evrope

Rokometaši Kopra 2013 so današnjo povratno tekmo 1. kroga kvalifikacij pokala EHF proti Kadetten Schaffhausnu izgubili s 24:31 (12:16) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Prva tekma pred tednom dni se je končala z neodločenim izidom 25:25.

Koprski rokometaši so evropski pokal EHF končali že na prvi oviri. Za izbrance trenerja Petra Mičovića so bili desetkratni prvaki Švice, igralci Kadettna Schaffhausna, prevelik zalogaj. Na prvi tekmi so Primorci pred domačimi gledalci remizirali s 25:25, danes pa so na gostovanju klonili s 24:31.

Koprčani so sicer tekmo začeli pogumno. Zaostanek dveh golov (3:5) v uvodnih minutah so znali izničiti in ga nekaj kasneje celo pretvoriti v vodstvo s 7:6. Po vodstvu gostov z 9:8 pa so domačini zaigrali bolje, prešli v vodstvo in ga ob koncu prvega polčasa povečali na "udobnih" 16:12.

Drugi polčas se je za Primorce začel katastrofalno. Kadetten je namreč drugih 30 minut igre začel veliko bolj poletno kot gostujoča zasedba in hitro je prišel do vodstva z 20:13. Koper je na vse načine skušal spreobrniti izid in podaljšati evropsko sezono, a so občasni udeleženci lige prvakov iz Schaffhausna znali zadržati razliko.

Prvi strelec tekme je bil z osmimi goli igralec Kopra Adam Bratkovič.

Kadetten Schaffhausen : Koper 2013 31:24 (16:12) Dvorana BBC, sodnika: Bounouara in Sami (oba Francija). * Kadetten Schaffhausen: Pilipović, Meister 2, Zehnder 2, Küttel, Csaszar 7 (2), Schopper, Haas, Beljanski 3, Stevanović, Gerbl 2, Šešum 5, Huber, Maros 3, Schelker 2, Frimmel 4, Tominec 1.

* Koper 2013: Haseljić, Dolenc, Grzentič 4, Vlah 5, Krečič 2, Matijašević, Kocjančič, Postogna, Moljk 2, Smolnik, Sokolič 3, Guček, Zugan, Planinc, Stopar, Bratkovič 8 (4).

* Sedemmetrovke: Kadetten 2 (2), Koper 5 (4).

* Izključitve: Kadetten 14, Koper 12 minut.

* Rdeč karton: Beljanski (36.).

