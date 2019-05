Občasni reprezentant okrepil Maribor

"Najprej bi se zahvalil vsem trenerjem in soigralcem, s katerimi sem preživel 11 sezon v Kopru. Pomemben del so bili tudi navijači, ki so na vseh tekmah pričarali odlično vzdušje. Verjamem, da bom upravičil zaupanje mariborskega kluba, ki deluje na visoki ravni, kar bo zelo pomagalo pri mojem nadaljnjem razvoju. Z nestrpnostjo pričakujem naslednjo sezono in upam, da bom lahko pripomogel k novim uspehom mariborskega rokometa," je v zvezi s tem dejal 199 cm visoki Dani Zugan, ki je doslej zbral dva nastopa za slovensko izbrano vrsto.