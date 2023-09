Po konstruktivnih pogovorih ostaja predsednik RK Gorenje Velenje

Nekdanji igralec, direktor in v večjem delu pretekle sezone tudi predsednik RK Gorenje Velenje Janez Gams je v začetku avgusta ponudil odstop z vodilnega mesta. Klub odstopa ni sprejel, Gams pa se je po konstruktivnih pogovorih s preostalimi člani upravnega odbora in predstavniki partnerjev kluba odločil, da nadaljuje delo na čelu RK Gorenje Velenje, so sporočili iz kluba.

"Z ukrepi, ki smo jih izvedli v preteklih mesecih, in novimi imeni, ki smo jih povabili k sodelovanju, smo pokazali, da mislimo resno in smo ambiciozni. Zato sem se po pogovorih s preostalimi člani upravnega odbora in predstavniki glavnih podpornikov kluba odločil za nadaljevanje dela na mestu predsednika RK Gorenje Velenje. Verjamem, da ima Gorenje Velenje lepo priložnost, da poseže še višje kot v preteklosti. To nam bo uspelo le, če bo vsak od nas dal od sebe vse, kar zmore, hkrati pa bomo vsi skupaj delovali kot ekipa – tako na terenu kot izven. RK Gorenje Velenje je klub s tradicijo in osrčje športnega dogajanja v Mestni občini Velenje. Tako mesto kot Gorenje, dolgoletni generalni sponzor, skupaj z vsemi navijači in ostalimi podporniki si zaslužijo klub, na katerega bodo ponosni, na uspehe članske ekipe, na kakovostno delo s podmladkom, čigar številčnost se iz leta v leto povečuje in na celoten doprinos lokalni skupnosti. Vem, da imamo izjemno dobre temelje za nadaljnji razvoj in prepričan sem, da bomo v naslednjih letih napredovali na vseh področjih. Zato bom tudi v prihodnje z veseljem, ponosom in maksimalno odgovornostjo opravljal delo predsednika RK Gorenje Velenje;" je v klubski mikrofon povedal Gams.

Iz kluba so še sporočili, da so na današnji volilni skupščini v upravni odbor kluba izvolili dva nova člana, ki prihajata iz lokalnega gospodarskega okolja. To sta prokurist podjetja Tiki Peter Šilc in izvršni direktor podjetja Turna Vladimir Pogača.

Že dan prej so uradno naznanili, da je vlogo športnega direktorja prevzel Roman Pungartnik.