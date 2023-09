Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Roman Pungartnik je novi športni direktor Gorenja Velenja, so štirikratni državni prvaki sporočili v izjavi za javnost. Zapisali so, da je 52-letni strokovnjak podpisal triletno pogodbo. Pred tem je to funkcijo opravljal David Miklavčič, ki pa mu je pogodba potekla.

Za Pungartnikom je bogata športna kariera, po koncu kariere pa je bil dejaven tudi v pisarnah. Funkcijo direktorja je pet sezon opravljal pri večnih rivalih Celju Pivovarni Laško. Poleg tega je bil še dve leti direktor slovenske reprezentance.

Zdaj 52-letni strokovnjak velja za enega najbolj uspešnih slovenskih rokometašev. V več kot 20-letni karieri je bil kar 14 sezon zvest Celju, v zrelih letih pa je zaigral še za pet nemških klubov - Kiel, HSV Hamburg, Gummersbach, Wilhelmshavener in Nettelstedt-Lübbeck ter oblekel še dres švicarskega Kadetten Schaffhausna.

Za slovensko reprezentanco je na 165 tekmah dosegel 673 golov, med drugim je nastopil na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, enega največjih uspehov pa doživel z osvojitvijo srebrne medalje na domačem evropskem prvenstvu štiri leta kasneje.

V zadnjih letih je kot strokovni komentator na RTV Slovenija z največjih tekmovanj ostajal v stiku z mednarodnim rokometom, spremljal pa tudi domača tekmovanja tako v članskih kot tudi mlajših kategorijah, so Velenjčani zapisali v izjavi za javnost.

"Prevzemam odgovorno funkcijo direktorja Gorenje Velenja"

"Prevzemam odgovorno funkcijo direktorja Gorenje Velenja, ki že dolga leta spada med najuspešnejše slovenske klube. Verjamem, da bomo nadaljevali v tej smeri tako na tekmovalnem kot tudi drugih področjih. Prepričan sem, da imamo postavljene dobre temelje," je dejal 52-letni nekdanji rokometaš.

"Nadaljujem na mestu, kjer so moji predhodniki končali. Verjamem v celotno ekipo, ki je zbrana v klubu od upravnega odbora, pisarne, do igralcev in strokovnega vodstva. Naredili bomo vse, da v čim krajšem času dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. Hkrati želimo animirati čim več ljudi, da pristopijo k tej bogati tradiciji in napolnijo Rdečo dvorano," je še dodal.

V sredo ga najprej čaka izredna skupščina kluba, na kateri bo izvoljen nov upravni odbor, v najkrajšem možnem času pa bo znan tudi nov predsednik kluba. V četrtek bodo na novinarski konferenci ose predstavile cilje za to sezono.