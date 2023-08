Otrok velenjskega kluba prvič v tujino, igral bo v ligi prvakov

Domen Tajnik je otrok velenjskega kluba, v črno-rumenem dresu pa je najboljše predstave prikazal v sezoni 2021/22, ko je bil izbran za najboljšega igralca lige NLB, pokala Slovenije in superpokala. V petih letih je odigral 197 tekem in dosegel 573 zadetkov.

"Rad bi se zahvalil celotnemu rokometnemu klubu Gorenje Velenje in vsem navijačem za izjemna leta, ki sem jih preživel v domačem klubu. Kot otrok tega kluba sem v Velenju preživel veliko lepih in nepozabnih trenutkov. Upam, da bom mladim igralcem iz Velenja vzor in dokaz, da se lahko z željo in s trdim delom dosežejo vse sanje in vsi zastavljeni cilji," je po odhodu v Severno Makedonijo za klubsko stran svojega zdaj že nekdanjega kluba iz Šaleške doline povedal Tajnik.

Zasedba iz Bitole bo v sezoni 2023/24 igrala v evropski ligi prvakov, tako kot slovenski prvak Celje Pivovarna Laško. Tekmeci Bitole v skupinskem delu so Aalborg, PSG, Kiel, Kolstad, Pick Szeged, Kielce in Zagreb, Celja pa Wisla Plock, Veszprem, Barcelona, Montpellier, GOG Gudme, Porto in Magdeburg.

Preberite še: