Oslabljeni Krim na Norveško po zmago

Krim je na domačem obračunu z Norvežankami, ki branijo naslov prvakinj, v 5. krogu igral neodločeno 24:24. Tako je v zadnjih letih eno najboljših ekip v Evropi dobro ustavil v napadu. Tokrat bo na severu celine, kjer so Ljubljančanke praviloma izgubljale proti Vipersu, delo nekoliko težje, saj zaradi visoke telesne temperature z ekipo ne bosta potovali Barbara Lazović in Jovanbka Radičević.

Kot je pojasnil trener Adžić, bi njuno odsotnost lahko nadomestili na desnem krilu z Aljo Varagić, Manco Jurič in tudi mlado Eleno Erceg, medtem ko bodo prispevek Barbare Lazović na desnem zunanjem položaju zapolnile druge zunanje igralke. Poudaril je, da bo za uspeh ključna stabilnost, treba pa bo tudi spoštovati dogovore. "V napadu moramo igrati malce bolj potrpežljivo, če se želimo kosati s Kristiansandom," je dodal.

Norveška ekipa letos ni na takšni ravni kot v prejšnjih letih, a Adžić opozarja, da gre še vedno za kakovostno zasedbo, ki pa kaže določeno nestabilnost in posledično bodo te slabosti poskusili izkoristiti v Krimovem taboru.

Foto: www.alesfevzer.com

"Verjamem v ekipo in da lahko ponovimo nekatere dobre stvari s prve medsebojne tekme, ko smo jih zadržali na 24 golih, kar je najmanj za njih v zadnjih dveh letih in pol. Verjamem, da lahko tudi s to sestavo odigramo vrhunsko tekmo. Skupina je izjemno težka, vsaka točka je pomembna. Želimo si, da bi na Norveškem končno zmagali, kar bi bilo izjemno," je še povedal Adžić.

Čaka jih zelo težka tekma

Maja Vojnovič, vratarka Krima, je tudi poudarila, da je pred njimi zelo težka tekma. "Ampak videle smo, da zmoremo, dobro vadimo in gremo sproščeno na pot. Seveda gremo na zmago, dale bomo res vse od sebe ter igrale kompaktno v obrambi in v napadu," je dejala Vojnovič in o odsotnosti Lazović in Radičević dodala: "Sprijazniti se moramo s tem, kar imamo. Ne smemo se obremenjevati s tem, kdo je in koga ni. Verjamemo ena v drugo."

Do konca prvega dela nato Krim čakata še gostovanji pri Ferencvarosu in Esbjergu ter domača obračuna z Ikastom in Lubinom. Obe najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

V skupini B je po devetih krogih na vrhu Esbjerg s 16 točkami, sledi Metz s 14, Ikast jih ima 11, Krim pa devet. Za Ljubljančankami so še Ferencvaros z osmimi, Vipers in Rapid s sedmimi ter Lubin, ki je še brez točk.

