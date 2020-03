Rokometaši po olimpijsko vstopnico z zamikom

Moške rokometne olimpijske kvalifikacije so prestavljene na junij. Slovenci se bodo v Berlinu udarili z Alžirijo, Nemčijo in Švedsko.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre si je s četrtim mestom na januarskem evropskem prvenstvu zagotovila tudi slovenska moška članska reprezentanca. Ta bi morala med 17. in 19. aprilom nastopati v Berlinu, kjer bi zaigrala ob boku reprezentanc Alžirije, Nemčije in Švedske. Slednje ostajajo tekmice izbrancev Ljubomira Vranješa, saj so z IHF sporočili, da do sprememb pri udeležencih ne bo prišlo.

Reprezentance se bodo na turnirju pomerile po enokrožnem sistemu, na olimpijske igre v japonski prestolnici, ki se bodo začele 24. julija, bosta napredovali najboljši izbrani vrsti.

Vzporedno s turnirjem v Berlinu bi v moški konkurenci morala potekati še turnirja v Trondheimu (Čile, Južna Koreja, Norveška, Brazilija) ter Parizu (Tunizija, Portugalska, Francija, Hrvaška).

Brez slovenske ženske reprezentance

V ženski konkurenci so bili med 20. in 22. marcem predvideni turnirji v Španiji, Črni gori in na Madžarskem. Na njih sicer slovenske reprezentance ne bo, sta pa bila v Podgorico vabljena slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok, medtem ko je bila kot ena izmed delegatk na turnirju v bližini Valencie predvidena Anja Frešer.

