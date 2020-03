Rokometne dvorane v Evropi zaprte do 12. aprila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska rokometna zveza (EHF) je zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni do 12. aprila. V tem obdobju bi na veliko sceno morale stopiti članice slovenske ženske reprezentance ter rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov in velenjskega Gorenja v pokalu EHF.