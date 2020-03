Bregar na priprave za Nemčijo poklical 26 rokometašic

Po dogovoru z vodstvom reprezentance se bodo pripravam z zamudo pridružile povratnici Tamara Mavsar in Alja Varagić, Teja Ferfolja, Branka Zec, Amra Pandžić ter kapetanka Ana Gros.

Na seznam kandidatk je Bregar uvrstil tudi pet igralk, ki do danes še niso sodelovale na članskih pripravah. To so zunanje igralke Erin Novak, Ema Hrvatin in Petra Fister, krilna rokometašica Tija Gomilar Zickero ter vratarka Karin Kuralt, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Poleg že omenjenih igralk so na priprave vabljene še Maja Svetik, Živa Čopi, Jasmina Pišek (vse krilne igralke), Tjaša Stanko, Ana Abina, Nina Zulič, Hana Vučko, Nina Žabjek, Dominika Mrmolja (vse zunanje igralke), Aneja Beganović, Teja Ferfolja, Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja (vse krožne napadalke) in Maja Vojnović (vratarka).

V reprezentanci je povratnica tudi Tamara Mavsar. Foto: Vid Ponikvar

Prvi obračun jih čaka z Nemkami

Prvi obračun z Nemkami bo na sporedu v soboto, 25. marca v celjski dvorani Golovec (17.30). Povratno tekmo bo štiri dni kasneje gostilo nemško mesto Bietigheim Bissingen. Tekma na jugozahodu Nemčije, dobrih 20 kilometrov severno od Stuttgarta, se bo začela ob 16.30.

Slovenska ženska izbrana vrsta je dosedanji del kvalifikacij opravila z odliko. Konec lanskega septembra je v Mariboru najprej suvereno opravila z reprezentanco Kosova (32:23), nato pa bila uspešna še v beloruskem Minsku (31:29). Na obeh tekmah prvega ciklusa je bila proti istima tekmecema uspešna tudi nemška zasedba.

Z novim uspehom bi Slovenke že pred zadnjim, tretjim ciklusom kvalifikacij, ki bo na sporedu maja, napravile velik korak proti sklepnem turnirju, na katerega bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine. Prvenstvo stare celine bosta med 3. in 20. decembrom gostili Danska in Norveška.

"Odločili smo se, da tokrat priložnost namenimo tudi nekaterim mlajšim igralkam, ki so prihodnost naše izbrane vrste." Foto: Nebojša Tejič/STA

Priložnost mlajšim tekmovalkam

"Odločili smo se, da tokrat priložnost namenimo tudi nekaterim mlajšim igralkam, ki so prihodnost naše izbrane vrste. Prvi teden bo tako v veliki večini namenjen njim, da bodo dobile vpogled v delo članske reprezentance in se nanj postopoma začele privajati. V četrtek se nam bodo na pripravah pridružile še zadnje igralke in od tedaj dalje bo šlo zares," je sestavo ekipe razložil Bregar.

Nekaj je tudi novosti iz nemškega tabora. Nemke bodo proti Sloveniji nastopile najmanj brez dveh poškodovanih igralk - Aline Grijseels in Xenie Smits. "Slovenija je najmočnejši nasprotnik v naši skupini in naredili bomo vse, da jih premagamo. Z dvema zmagama bi se že 100-odstotno uvrstili na EP in to je naš cilj," pred tekmama pravi nemški selektor Henk Groener. Nizozemec ima z Alexandrom Kokejem tudi novega pomočnika, piše STA.