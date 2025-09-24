Sreda, 24. 9. 2025, 20.47
49 minut
Liga prvakov, 3. krog
Marguč z Vezspremom do nove zmage
Sreda in četrtek prinašata srečanja tretjega kroga rokometne lige prvakov. Kot prvi izmed legionarjev se je predstavil Gašper Marguč, ki je ob zmagi Vezsprema pri Dinamu iz Bukarešte (30:27) zabil tri zadetke. Danes bosta na delu še Nantes (Matej Gaber in Rok Ovniček) ter Eurofarm (Nik Henigman, Nejc Cehte in Domen Tajnik).
V četrtek bodo na delu Wisla (Mitja Janc, Miha Zarabec), Zagreb (Aleks Kavčič), Barcelona (Blaž Janc, Domen Makuc), Szeged (Borut Mačkovšek) in Kielce (Aleks Vlah, Klemen Ferlin).
Edini medsebojni dvoboj legionarjev bomo spremljali v hrvaški prestolnici, kamor prihaja Barcelona.
Liga prvakov, 3. krog:
Sreda, 24. september
Četrtek, 25. september