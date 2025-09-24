Marguč z Vezspremom do nove zmage

Sreda in četrtek prinašata srečanja tretjega kroga rokometne lige prvakov. Kot prvi izmed legionarjev se je predstavil Gašper Marguč, ki je ob zmagi Vezsprema pri Dinamu iz Bukarešte (30:27) zabil tri zadetke. Danes bosta na delu še Nantes (Matej Gaber in Rok Ovniček) ter Eurofarm (Nik Henigman, Nejc Cehte in Domen Tajnik).