Ja. M.

Sreda,
24. 9. 2025,
20.47

49 minut

rokomet Rokometna liga prvakov Gašper Marguč

Sreda, 24. 9. 2025, 20.47

49 minut

Liga prvakov, 3. krog

Marguč z Vezspremom do nove zmage

Ja. M.

Gašper Marguč Veszprem | Gašper Marguč je z Vezspremom vpisal zmago. | Foto Guliverimage

Gašper Marguč je z Vezspremom vpisal zmago.

Foto: Guliverimage

Sreda in četrtek prinašata srečanja tretjega kroga rokometne lige prvakov. Kot prvi izmed legionarjev se je predstavil Gašper Marguč, ki je ob zmagi Vezsprema pri Dinamu iz Bukarešte (30:27) zabil tri zadetke. Danes bosta na delu še Nantes (Matej Gaber in Rok Ovniček) ter Eurofarm (Nik Henigman, Nejc Cehte in Domen Tajnik).

Gašper Marguč Veszprem
Sportal Gašper Marguč petkrat v polno, Magdeburg boljši od Barcelone Janca in Makuca

V četrtek bodo na delu Wisla (Mitja Janc, Miha Zarabec), Zagreb (Aleks Kavčič), Barcelona (Blaž Janc, Domen Makuc), Szeged (Borut Mačkovšek) in Kielce (Aleks Vlah, Klemen Ferlin). 

Edini medsebojni dvoboj legionarjev bomo spremljali v hrvaški prestolnici, kamor prihaja Barcelona.

Liga prvakov, 3. krog:

Sreda, 24. september

Četrtek, 25. september

