V živo: Zagrebčani se dobro držijo, Celjani do tretjega mesta

Liga Seha, zaključni turnir:

V Skopju poteka zadnje dejanje zaključnega turnirja rokometne lige Seha. V finalu se merijo aktualni prvaki tekmovanja, favorizirani domačini Vardarja in Zagrebčani. Rokometaši Celja, ki so v polfinalu izgubili z Zagrebom, so v boju za tretje mesto z 31:28 ugnali Meškov iz Bresta.

Celjani, ki so v Skopju sodelovali oslabljeni, so celotni prvi polčas vodili, tudi za tri zadetke (12:15) in se na odmor odpravili z zadetkom prednosti (15:14). To so Belorusi iz Bresta kaj hitro stopili v drugem polčasu, na uvodu katerega so Pivovarji prvič zaostajali (15:16). Jim je pa izenačenje na 18:18 priskrbel 17-letni mladenič Domen Makuc, ki je kljub poškodbi meniskusa stisnil zobe in tudi tokrat navdušil. Slovenski državni prvaki so v nadaljevanju zaigrali bolje, izdatno jim je pomagal tudi razpoloženi vratar Urban Lesjak (16 obramb), in na koncu zmagali z 31:28. Pri Celju je bil s sedmimi zadetki najbolj učinkovit Žiga Mlakar.

Lepše, hitreje, močneje

"Čestitke mojim fantom za današnjo predstavo. Brest je izjemno močna ekipa, ki je letos ugnala tudi francoski PSG, mi pa želimo ves čas napredovati in dvigovati raven našega rokometa. Danes smo igrali lepši, hitrejši in močnejši rokomet ter povsem zasluženo zmagali. Ni lahko tako težkih tekem odigrati v okrnjeni zasedbi, ki še dodatno izčrpa ekipo, zato še enkrat čestitke fantom. In pa seveda velika hvala našim navijačem Florijanom, ki so nas prišli spodbujati tako daleč, z navijanjem so nam dali dodatno energijo, ki je pripomogla k zmagi, in upam, da smo jim z zmago olajšali pot nazaj," je po tekmi za tretje mesto dejal celjski strateg Branko Tamše.

Fotogalerija skozi objektiv Sportide

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Pravkar se v finalu merita aktualni prvak lige SEHA, favorizirani Vardar in Zagreb, pri katerem je v vratih začel slovenski vratar Urh Kastelic. Domačini so obračun bolje začeli, vodili tudi za tri, a so se proti koncu polčasa Zagrebčani povsem približali in na odmor odšli z zgolj zadetkom zaostanka.

Liga Seha, zaključni turnir:

Finale Nedelja, 15. april: finale:

Vardar Skopje : Zagreb 14:13* (14:13) *tekma se je začela 20.15 tekma za 3. mesto:

Meškov Brest : Celje Pivovarna Laško 28:31 (14:15)

Šumak, Horak oba po 5, Šilovič 4; Mlakar 7, Makuc, Maškovšek oba po 5;Lesjak 16 obramb/44