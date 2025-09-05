Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Petek,
5. 9. 2025,
17.00

Osveženo pred

1 ura, 56 minut

Liga NLB

DP v rokometu, liga NLB, 1. krog

Jumbo-jet Slovan branjenje naslova začenja proti pilatusu iz Trebnjega

M. P., STA

Slovan je spomladi osvojil naslov državnega prvaka v rokometu.

Slovan je spomladi osvojil naslov državnega prvaka v rokometu.

Foto: Jan Gregorc

Aktualni državni in pokalni prvak v rokometu LL Grosist Slovan je pretekli konec tedna na uradnem uvodu rokometne sezone 2025/2026 v Črnomlju osvojil še superpokalno lovoriko. Je torej favorit na začetku novega državnega prvenstva. Ligo NLB začenja ta petek zvečer kar z derbijem proti Trimu iz Trebnjega.

Novinarska konferenca liga NLB
Sportal Za uvod derbi takoj med prvaki in Trebanjci

"Slovan je pravi jumbo-jet, drugi pa sedimo v pilatusih," se je o razmerju rokometnih moči na domačem prizorišču slikovito izrazil novi trener trebanjske ekipe Branko Tamše. Strateg Slovana Uroš Zorman bo imel v novi sezoni na voljo nekoliko manjši, a še vedno izjemno širok kader. Kljub odhodu nekaterih igralcev so se Ljubljančani letos poleti izdatno okrepili, rdeči dres so oblekli slovenski reprezentanti Staš Skube, Tim Cokan, Gal Marguč, Tadej Kljun in Vid Miklavec, poleg njih pa še Lovro Višček ter Črnogorec Mirko Latković.

Poleg Slovana v ligi NLB nastopajo še Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Riko Ribnica, Jeruzalem Ormož in Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica ter nova člana elitne druščine Frankstahl Radovljica in Škofljica.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen, po dvokrožnem rednem delu bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka. Ti bodo potekali v dveh skupinah s po štirimi ekipami. V prvo skupino bodo uvrščena prvo-, četrto-, peto- in osmouvrščeno moštvo iz rednega dela tekmovanja, v drugo pa preostala. Po dve najboljši ekipi bosta nato napredovali v polfinale, preostale se bodo pomerile za razvrstitev od petega do osmega mesta. Nov državni prvak bo postala ekipa, ki bo v velikem finalu prva dosegla dve zmagi.

Liga NLB, 1. krog:

Petek, 5. september:

Sobota, 6. september:

Krim Mercator prvi trening
Sportal Rokometašice Györa glavne favoritinje v ligi prvakinj
Liga NLB
