Alenka Teran Košir

Sobota,
27. 9. 2025,
20.00

23 minut

svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025 Remco Evenepoel Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Kigali, svetovno prvenstvo v kolesarstvu, cestna dirka (člani)

Izčrpavanje, ki bo trajalo sedem ur: bo Pogačar nadaljeval kraljevino v mavrični majici?

Alenka Teran Košir

Tadej Pogačar | Bo Tadej Pogačar vladavino v mavrični majici podaljšal za še eno sezono? | Foto Reuters

Bo Tadej Pogačar vladavino v mavrični majici podaljšal za še eno sezono?

Foto: Reuters

Septembra lani je Tadej Pogačar z vožnjo, ki so jo tekmeci sprva smatrali za samomorilno potezo, prvič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegov cilj je, da vladavino v mavričnem dresu podaljša za še eno sezono. Naloga ne bo enostavna. Kolesarje v nedeljo čaka selektivna dirka z nabrušenimi tekmeci na vsakem vogalu. Dirka s 267,5 kilometri in skoraj 5500 višinskimi metri se bo začela ob 9.45, novi ali stari svetovni prvak pa naj bi po okvirnih izračunih organizatorjev v cilj pripeljal okoli 16.45.

Tadej Pogačar pred najpomembnejšim ciljem drugega dela sezone deluje sproščeno in umirjeno. Boleč razplet vožnje na čas, kjer ni samo za las izgubil bronastega odličja, ampak je moral prenesti še trpek moment, ko ga je glavni tekmec, velemojster kronometra Remco Evenepoel, ki je startal dve minuti in pol za njim, na tlakovanem zadnje delu trase prehitel, mu bosta na nedeljski dirki zagotovo dala dodatnega pogona v noge in motivacijo, da tehtnico tokrat prevesi na svojo stran.

Tadej Pogačar | Foto: Guliverimage/AP Foto: Guliverimage/AP

Na misiji "mavrična majica 2.0" devet Slovencev

Ob njem bo osem zvestih rojakov, večina je bila z njim že na lanskem prvenstvu v Zürichu. Značilne zelene drese bodo za misijo "mavrična majica 2.0" znova oblekli Primož Roglič, ki bi lahko bil slovenski plan B, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer, ekipi sta se na novo pridružila Matej Mohorič, ki je lani prvenstvo izpustil zaradi poškodbe, in Gal Glivar. Ekipa bo zelo pogrešala Jana Tratnika, ki je kot satelitski kolesar lani odigral ključno vlogo pri presenetljivemu napadu Pogačarja več kot sto kilometrov pred ciljem, letos pa zaradi poškodbe maja na Giru še ni nared za daljše dirke.

Tadej Pogačar in Pavel Sivakov lani na SP v Zürichu. | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar in Pavel Sivakov lani na SP v Zürichu. Foto: Guliverimage

Na startu bo kar 10 moštvenih kolegov Pogačarja

Zanimivo je, da bo na startu kar enajst kolesarjev ekipe UAE Emirates, torej Pogačarjevih moštvenih kolegov. Lani se je izkazalo, da to nikakor ni nepomembno, saj je bilo sodelovanje Pavla Sivakova s Pogačarjem v zaključnih kilometrih zlata vredno. Tokrat bodo ob Domnu Novaku v Kigaliju nastopili še Portugalca António Morgado in Ivo Oliveira, Mehičan Isaac del Toro, Belgijec Florian Vermeersch, Švicar Jan Christen, Španca Marc Soler in Juan Ayuso, Avstralec Jay Vine ter že omenjeni Sivakov.

Ruanda trasa cestna dirka člani | Foto: Ruanda trasa cestna dirka člani | Foto:

267 kilometrov in skoraj 5.500 'višincev'

Kolesarje čaka 267,5 kilometrov in brutalnih 5475 višinskih metrov. Proga je hitra, tempo pa bo zagotovo izjemno selektiven. Treba bo paziti tudi na zadosten vnos hrane in tekočin. Trasa vsebuje 15 lokalnih krogov in enega vmesnega na Mont Kigali, ki bi ga Pogačar raje imel pri koncu trase. Od tam bo do konca še okoli 105 kilometrov, kar je točka, ko bi se že lahko začeli odločilni napadi.

V slovenski reprezentanci se zavedajo, da bo tokrat konkurenca pazila predvsem na naše kolesarje. Možni so številni scenariji, a na koncu se lahko zgodi tudi to, da bomo dočakali popolno presenečenje.

Slovenija  (9 kolesarjev)           Belgija   (8)                  Danska  (8)           Španija  (8)    
Tadej Pogačar      Remco Evenepoel     Mattias Skjelmose            Juan Ayuso
Primož Roglič      Victor Campenaerts    Anders Foldager              Roger Adrià
Matevž Govekar  Quinten Hermans        Asbjørn Hellemose          Abel Balderstone
Luka Mezgec       Xandro Meurisse         Mikkel Frølich Honoré      Carlos Canal
Matej Mohorič      Cian Uijtdebroeks       Christopher Juul-Jensen  Raúl García Pierna
Domen Novak      Ilan Van Wilder           Anthon Charmig               Iván R    omeo
Gal Glivar              Florian Vermeersch   Alexander Kamp               Ma     rc Soler
Jaka Primožič       Louis Vervaeke         Casper Pedersen              Carlos Verona
Matic Žumer           —                             —                                                          —

Na stavnicah kraljuje Pogačar

Stavnice največ možnosti za zmago pripisujejo branilcu naslova Pogačarju, ki je v mavrični majici dosegel nekaj res epskih zmag (spomnimo se italijanske makadamske klasike Strade Bianche, kjer je grdo padel, a vseeno uspel zmagati), nekaj manj Evenepoelu, ki je pred tednom dni odpeljal neverjetno hiter kronometer, in bo ob sebi prav tako imel izjemno močno reprezentanco.

V fantastični formi je tudi Pogačarjev moštveni koleg, eksplozivni in vzdržljivi Mehičan Isaac del Toro, visoke ambicije ima tudi Kolumbijec Egan Bernal, posebej za prvenstvo se je pripravljal tudi Ekvadorec Richard Carapaz, visoko motiviran bo tudi španski matador Juan Ayuso, ki bi po dokaj ponesrečeni sezoni s slabo reklamo rad dokazal svojo vrednost.

Jay Vine | Foto: Reuters Jay Vine Foto: Reuters

Krog kandidatov je ob pravem razmerju zvez še širši, ob odsotnosti Jonasa Vingegaarda, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, bo glavni favorit danskega tabora Mattias Skjelmose, v vrhunski formi sta še dva Pogačarjeva moštvena kolega Vine in Sivakov, Britanca Tom Pidcock in Oscar Onley, Italijan Giulio Ciccone, Avstralec Jai Hindley, Nizozemec Thymen Arensman, nikoli ne gre odpisati napadalnega in neumornega Irca Bena Helyja, in še bi lahko naštevali.

Cestna dirka za naslov svetovnega prvaka se bo začela že ob 9.45, najboljše pa v cilju pričakujejo nekaj pred 17. uro. 

