Velenjčani iz Zagreba s tesnim porazom

Liga SEHA, 16. krog

Velenjčani so s šestim porazom v regionalnem tekmovanju bržkone zapravili vse možnosti za preboj na zaključni turnir četverice. Največji domači tekmeci in trenutno tretjeuvrščeni tekmeci iz Celja imajo - ob tekmi manj - pet točk prednosti pred njimi, v primeru sredine zmage nad Nexejem pa jim bodo dva kroga pred koncem rednega dela ušli za nedosegljivih osem točk.

"Ose" so v hrvaški prestolnici nudile dostojen odpor gostiteljem, na koncu pa vendarle ostale praznih rok. Izbranci nekdanjega hrvaškega selektorja Željka Babića so bili do konca tekme enakovredni hrvaškim prvakom. Še v 59. minuti so bili povsem blizu Zagrebčanom in po golu Roka Ovnička zaostajali za en gol (24:25), zadnji žebelj v njihovo krsto pa je zabil hrvaški reprezentant Zlatko Horvat, z dvanajstimi goli tudi najbolj učinkovit igralec današnjega zelo izenačenega dvoboja.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Alem Toskić s šestimi goli, Rok Ovniček jih je prispeval pet.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu 13. marca gostovala pri beloruskemu Brestu iz Meškova.