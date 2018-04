Ob Kavtičniku v četrtfinale še trio Slovencev s Kielcami

LIGA PRVAKOV, OSMINA FINALA, povratne tekme

Po povratnih tekmah osmine finala rokometne lige prvakov se je od tekmovanja poslovila kopica slovenskih rokometašev. V četrtfinale so se v nedeljo s Kielcami prebili Dean Bombač , Blaž Janc in Uroš Zorman, ki so izločili Rhein-Neckar Lowen. Že v soboto si je četrtfinalno vstopnico zagotovil Montpellier Vida Kavtičnika, ki je izločil Barcelono Jureta Dolenca. Izpadel je tudi Veszprem Gašperja Marguča, Blaža Blagotinška in Dragana Gajića, pa Meškov Brest Vida Poteka in Simona Razgorja. Brez napredovanja je ostal tudi Pick Szeged, katerega člani so Mario Šoštarič, Staš Skube in Matej Gaber.