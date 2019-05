V Budimpešti Evropa proti Györu

Branilke naslova so skupinski in glavni del končale na prvem mestu. Na vseh odigranih tekmah sploh niso okusile grenkobe poraza, še najbližje temu so bile v dvobojih s Ferencvarosem iz Budimpešte, obe tekmi sta se končali z neodločenima izidoma. Zvezdniška zasedba iz Györa v polfinalu bržkone ne bo imela večjega dela z norveškim Kristiansandom. Obe ekipi sta se že pomerili v glavnem delu, na obeh tekmah je bila madžarska ekipa premočna ter zmagala s 33:26 in 33:29.

V drugem polfinalu rahla prednost Metzu

Bolj negotov in razburljiv boj se obeta na dvoboju med francoskim Metzom in ruskim Rostovom. V rahli prednosti so igralke francoske ekipe, ki so slavile tudi na obeh tekmah v glavnem delu tekmovanja (29:25 in 26:18), a Rusinje, ki jih vodi Španec Ambros Martin, med letoma 2012 in 2018 strateg Györa, so lačne dokazovanja na veliki sceni. To so dokazale na četrtfinalnih tekmah proti Ferencvarosu, ki so ga "odpihnile" s skupnim izidom 62:48.

V Budimpešti brez Slovenk

Letošnji zaključni turnir bo minil brez slovenske udeležbe. Krimovke, zmagovalke tega elitnega klubskega tekmovanja v letih 2001 in 2003, že dolgo časa nimajo prave teže na mednarodni sceni, za romunsko Bukarešto, ekipo Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie, pa je bil v četrtfinalu usoden Metz, ki je slavil s skupnim izidom 54:48.

Spored zaključnega turnirja v Budimpešti: Sobota, 11. maj:

Polfinale:

15.15 Vipers Kristiansand - Györ

18.00 Metz - Rostov-Don Nedelja, 12. maj:

15.15 tekma za 3. mesto

18.00 finale

Dozdajšnje zmagovalke: Liga prvakinj: 2018 Györ

2017 Györ

2016 Bukarešta

2015 Budućnost

2014 Györ

2013 Györ

2012 Budućnost

2011 Larvik

2010 Viborg

2009 Viborg

2008 Zvezda Zvenigorod

2007 Slagelse

2006 Viborg

2005 Slagelse

2004 Slagelse

2003 Krim

2002 Kometal Skopje

2001 Krim

2000 Hypo Niederösterreich Pokal državnih prvakinj: 1999 Dunaferr

1998 Hypo Niederösterreich

1997 Mar El Osito L'Eliana

1996 Podravka Koprivnica

1995 Hypo Niederösterreich

1994 Hypo Niederösterreich

1993 Hypobank Südstadt Dunaj

1992 Hypobank Südstadt Dunaj

1991 Giessen-Lützellinden

1990 Hypobank Südstadt Dunaj

1989 Hypobank Südstadt Dunaj

1988 Spartak Kijev

1987 Spartak Kijev

1986 Spartak Kijev

1985 Spartak Kijev

1984 Radnički Beograd

1983 Spartak Kijev

1982 Vasas Budimpešta

1981 Spartak Kijev

1980 Radnički Beograd

1979 Spartak Kijev

1978 Berlin

1977 Spartak Kijev

1976 Radnički Beograd

1975 Spartak Kijev

1974 Leipzig

1973 Spartak Kijev

1972 Spartak Kijev

1971 Spartak Kijev

1970 Spartak Kijev

1968 Žalgiris Kaunas

1967 Žalgiris Kaunas

1966 Leipzig

1965 Koebenhavn

1964 Rapid Bukarešta

1963 Trud Moskva

1962 Spartak Sokolowo Praga

1961 Stiinta Bukarešta

