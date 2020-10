Krimovke v boj za drugo zmago

Krimovke na evropskem rokometnem prizorišču izkušnje z madžarskimi klubi že imajo, tudi s tokratnim nasprotnikom. Štirikrat so si današnje tekmice v zadnjem desetletju že stale nasproti, Madžarke imajo boljši izkupiček - tri zmage in poraz, pri čemer so na dveh dvobojih prebile mejo 30 golov. Enkrat so bile z 31:25 boljše tigrice.

Spored, 6. krog: Skupina A:

Sobota, 24. oktober:

16.00 Ferencvaroš - Krim Mercator

18.00 Metz - Esbjerg Nedelja, 25. oktober:

16.00 Bietigheim - Bukarešta Prestavljeno:

Rostov-Don - Kristiansand Lestvica:

1. Kristiansand 4 tekme - 7 točk

2. Rostov-Don 4 - 7

3. Bukarešta 4 - 6

4. Metz 4 - 4

5. Esbjerg 4 - 3

6. Krim Mercator 4 - 3

7. Ferencvaros 3 - 2

8. Bietigheim 5 - 0 Skupina B:

Sobota, 24. oktober:

16.00 Ramnicu Valcea - Borussia Dortmund Nedelja, 25. oktober:

16.00 Odense - Brest Prestavljeno:

Budućnost - Györ

CSKA Moskva - Podravka Lestvica:

1. CSKA Moskva 5 - 9

2. Odense 5 - 8

3. Györ 5 - 8

4. Brest 5 - 6

5. Budućnost 5 - 3

6. Borussia Dortmund 5 - 2

7. Podravka Vegeta 4 - 2

8. Ramnicu Valcea 4 - 0