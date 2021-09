Krimovke odločno po prvo zmago

Drugo gostovanje krimovk to sezono pomeni dvoboj ekip s spodnjega dela skupine B, a že pozitiven rezultat iz Turčije lahko ljubljanskim rokometašicam v najmočnejšem evropskem rokometnem tekmovanju prinese skok na lestvici, kjer je trenutno na vrhu madžarski Györ.

Tekmice so se to sezono okrepile s črnogorskimi reprezentantkami, nevarna v turški ekipi je tudi Slovenka Nina Zulić, opozarja Bregar in dodaja: "Staviti moramo na čvrsto obrambo in mejnik 25 zadetkov tekmic. Če nam uspe to, bosta prišli tudi hitrejša igra s protinapadi in posledično tudi točke."

Dvoboj v Turčiji, ki ga bosta sodili Romunki Cristina Nastase in Simona Raluca Stancu, bo zadnji pred premorom, ki ga narekuje reprezentančni koledar.