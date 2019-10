Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom Kopra in Celja Pivovarne Laško začel sedmi krog lige NLB. Celjani so po šestih krogih poleg Ribnice še edina neporažena ekipa. Koper je na petem mestu z dvema zmagama, remijem in tremi porazi. Preostale tekme sedmega kroga bodo na sporedu v soboto.