Večni derbi v Celju

Celjske rokometaše v petem krogu čaka velik izziv, saj bodo v Zlatorogu gostili ekipo državnih prvakov iz Velenja. V sredo bo v domačem Zlatorogu na sporedu že 132. medsebojni obračun najtrofejnejših moških rokometnih klubov v državi.

"Mi v vsako tekmo vstopamo z enako mentaliteto, za nas je vsaka enako pomembna in vsaka od nas zahteva maksimalen pristop. Enako pristopamo vsakemu treningu. Mislim, da smo zaradi tega bili nagrajeni v prvih štirih krogih prvenstva. V sredo je pred nami še ena zelo pomembna tekma, v Zlatorog prihajajo aktualni državni prvaki. Trenutno smo mogoče mi v malo boljšem razpoloženju, saj smo še neporaženi, oni pa so izgubili zadnji derbi. Ampak na takšni tekmi to nič ne šteje, derbi je zgodba za sebe in vsi začnemo iz ničle. Na tekmi moramo biti pravi, spoštovati vse dogovore iz garderobe in ob tem se lahko nadejamo novih dveh točk. Mi se bomo zanašali na naš čvrst karakter, nepopustljivost in neverjetno željo, kar smo dokazali v prvih štirih krogih tekmovanja. Izboljšujemo svojo obrambo, boljši smo v tranziciji, dobivamo na samozavesti. Gorenje ima dober model igre že več let, so odlični v tranziciji žoge, čvrsti v obrambi, v napadu izjemno disciplinirani. Že več let igrajo skupaj, kar se jim zelo pozna. Tudi mi bomo morali pokazati veliko potrpežljivosti v napadu, s čim manjšim številom napak," je pred tekmo dejal najboljši strelec Celjanov v letošnji sezoni Luka Perić.

"Zagotovo je bil poraz proti Trimu boleč, saj si vedno želiš zmage na vsaki tekmi. Ampak to je preteklost, moramo gledati naprej, na tekmo s Celjem smo pripravljeni. Vemo, da so zelo mlada ekipa, ki je željna dokazovanja. Mi se zavedamo, kakšna je naša naloga. Popraviti moramo napake iz prejšnjih tekem in se osredotočiti samo nase in na našo igro. Če pokažemo vse kar znamo in pustimo srce na igrišču, potem tudi rezultat ne bo izostal," pa je pred derbijem s Celjani dodal član Gorenja Aljoša Yankovskyy.

