Trebanjci na derbiju kroga prvakom zadali prvi poraz

Uvodna tekma četrtega kroga v Ligi NLB je postregla z derbijem med Gorenjem Velenjem in Trimom Trebnjem. Z 28:23 so slavili Trebanjci in Velenjčanom zadali prvi poraz.

V še enem neposrednem dvoboju med ekipami, ki kandidirajo za rokometni prestol, so igralci Trima iz Trebnjega v gosteh premagali državne prvake in jim zadali prvi poraz v sezoni. Po sprva izenačenem boju v Rdeči dvorani in izenačenju na 5:5 so nadzor nad dogajanjem prevzeli gosti in v 18. minuti po delnem izidu povedli za štiri gole (10:6). Varovanci Zorana Jovičića nikakor niso našli pravega ritma in so še naprej veliko grešili. V 27. minuti je na semaforju že kazalo plus šest v korist Trebanjcev, na odmor pa so igralci Trima odšli s prednostjo petih golov (15:10).

Velenjčani so izgubili prvič v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Trimo je v prvi minuti nadaljevanja ostal brez pordečelega Vida Miklavca, ki je po dosojeni sedemmetrovki iz te v glavo zadel vratarja Emirja Taletovića. Državni prvaki minule sezone so nato počasi rezali v zaostanek za Trebanjci in se večkrat približali na tri gole, v 38. minuti pa po golu Urbana Pippa na minus dva, toda preobrata ni bilo. Trebanjci so na koncu slavili z 28:23, Jaka Soršak je dosegel osem golov, Timotej Grmšek jih je dodal pet. Pri domačih sta izstopala Tine Poklar in Tilen Sokolič s po sedmimi zadetki.

Ob 20. uri bo sledil še obračun v Krškem, kjer bo gostoval Grosist Slovan, medtem ko bodo preostale štiri tekme na sporedu v soboto, vse se bodo začele ob 19. uri.

