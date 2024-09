V Velenju derbi prvakov in podprvakov

Velenjčani so po treh odigranih krogih v tej sezoni pri petih točkah, Trebanjci na drugi strani pri dveh. "Pričakujemo zelo zahtevno tekmo. Zavedamo se, da je Trimo v nepričakovanem položaju po dveh zaporednih porazih. Vemo, da bodo tekmeci na tekmo prišli maksimalno osredotočeni in z veliko željo po zmagi. Mi moramo biti pripravljeni na to in odgovoriti s še večjo željo in borbo vseh 60 minut tekme ter doma pokazati, kdo je glavni v Velenju. Tekma v Novem mestu je bila, razen začetka, odigrana super in pokazala, da smo na pravi poti. Prepričan sem, da to še ni vse, kar zmoremo in znamo. Verjamem, da bomo iz tekme v tekmo še rastli in nova priložnost za dokazovanje je že v petek," je pred srečanjem dejal član Trebnjega Tilen Sokolič.

"Zavedamo se, da nas v Velenju čaka izjemno težka naloga. Na tekmeca se dobro pripravljamo že cel teden, odpravljali smo napake s prejšnjih tekem in verjamem, da lahko s pravim pristopom ter borbo pridemo do ugodnega rezultata," je pa na drugi strani dejal rokometaš Gorenja Lovro Višček.

Ob 20. uri bo sledil še obračun v Krškem, kjer go gostoval Grosist Slovan, medtem ko bodo preostale štiri tekme na sporedu v soboto, vse se bodo začele ob 19. uri.

Liga NLB, 4. krog:



Petek, 27. september:

Sobota, 28. september:

Lestvica:

