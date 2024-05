Atomski prvi polčas in Gorenje je državni prvak

V rokometnem državnem prvenstvu se igra zadnji krog. Na daljavo sta se za naslov borila Gorenje Velenje in Trimo Trebnje. Velenjčani so imeli vse v svojih rokah. Ob polčasu so proti Jeruzalemu vodili z 20:10, drugi je bil samo še rutina in zmagali so z 31:26. Trimu tako ne bi pomagala niti zmaga proti Ribnici. In zanjo so se morali precej potruditi, ob polčasu je bilo 15:15, na koncu so le zmagali z 28:27 in prvenstvo končali s točko zaostanka na drugem mestu.

Možnosti za osvojitev prvega mesta sta imela pred zadnjim krogom moštvi Gorenja Velenja (45 točk) in Trima Trebnjega (44). Velenjčani so imeli poleg točke prednosti tudi boljše razmerje na medsebojnih tekmah (zmaga in neodločen izid). Trimo bi torej prvenstvo obrnil na glavo le v primeru, če bi Gorenje izgubilo z Jeruzalemom, sami pa bi premagali Ribnico. A se to ni zgodilo. Velenjčani so prvi polčas dobili z 20:10 in zmaga ter naslov sta bila tako rekoč že njihova. V drugem polčasu so se sprostili, priložnost za igro je dobilo še nekaj tistih fantov, ki so igrali manj, a so vseeno brez težav zmagali (31:26). Medtem so Trebanjci na precej bolj izenačeni tekmi Ribničane premagali za en sam gol (28:27).

Zadnjih 10 slovenskih prvakov:



2023/24 - Gorenje Velenje

2022/23 - Celje Pivovarna Laško

2021/22 - Celje Pivovarna Laško

2020/21 - Gorenje Velenje

2019/20 - Celje Pivovarna Laško

2018/19 - Celje Pivovarna Laško

2017/18 - Celje Pivovarna Laško

2016/17 - Celje Pivovarna Laško

2015/16 - Celje Pivovarna Laško

2014/15 - Celje Pivovarna Laško

Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Velenjčani pred odločilno tekmo ničesar niso prepuščali naključju. Tekma sezone, kot so jo poimenovali, je prinesla več kot dovolj motivacije za lov na peti naslov prvaka. Gorenje je v obračunu z Ormožani hitro prevzelo pobudo in bilo večji del tekme v zanesljivi prednosti. V prvem polčasu so že po desetih minutah vodili za štiri gole, prednost pa je še kar naraščala in v 20. minuti znašala že deset golov, najvišja v tem delu igre pa je bila pri 20:7.

Druge pol ure je bilo tako bolj ali manj formalnost, v kateri se gosti niso posebej približali, izbranci Zorana Jovičića so brez težav nadzorovali potek tekme, le ob koncu so pričakovano popustili in Ormožane spustili malce bližje. Tilen Sokolič in Matic Verdinek sta izstopala pri Velenjčanih z devetimi oziroma osmimi goli, pri Ormožu sta jih Filip Jerenec in Gašper Pungartnik dosegla po sedem.

Liga NLB, 26. krog:

Sobota, 25. maj:

Lestvica: