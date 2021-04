Trebanjci do zanesljive zmage, nič od derbija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pestro dogajanje v 23. krogu lige NLB se je začelo že danes. Na prvi tekmi kroga so rokometaši Trima z 38:29 ugnali Slovan. Na derbi kroga med Gorenjem Velenjem in Celjem Pivovarno Laško v Rdeči dvorani bomo morali zaradi tekme Velenjčanov v evropskem pokalu počakati do 12. maja.